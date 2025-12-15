Espana agencias

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el reciclaje de vehículos

Guardar

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas de fijación de precios y/o actos de competencia desleal en el sector del reciclaje y la descontaminación de vehículos al final de su vida útil, según ha informado este lunes en una nota de prensa.

De acuerdo con esta fuente, las entidades -de las que no revela el nombre- podrían haber incumplido la normativa de medio ambiente que regula la responsabilidad de las empresas sobre los residuos que genera su actividad, una práctica que podría suponer una ventaja competitiva para las sociedades investigadas.

Entre el 9 y el 11 de diciembre, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades del sector. En cualquier caso, se trata de un paso preliminar en la investigación y "no prejuzga el resultado final ni la culpabilidad de las empresas", explica el organismo.

Así pues, si fruto de las investigaciones se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, la CNMC procedería a la apertura de un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas sancionadas.

La investigación de los carteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

El organismo cuenta con un programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cartel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo.

Asimismo permite a las compañías que aporten información con un valor añadido significativo, una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Felipe VI visita L’Hospitalet de Llobregat para celebrar su centenario como ciudad

Infobae

Pradas se acoge al derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación de la dana

Infobae

El obispo de Tenerife defiende la libertad de opinión de Argüello, quien pidió elecciones

Infobae

El Govern prevé una propuesta de financiación singular en enero que respete la ordinalidad

Infobae

Mariah Carey inaugurará los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salomé Pradas se niega a

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”