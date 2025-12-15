La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el reciclaje de vehículos

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas de fijación de precios y/o actos de competencia desleal en el sector del reciclaje y la descontaminación de vehículos al final de su vida útil, según ha informado este lunes en una nota de prensa.

De acuerdo con esta fuente, las entidades -de las que no revela el nombre- podrían haber incumplido la normativa de medio ambiente que regula la responsabilidad de las empresas sobre los residuos que genera su actividad, una práctica que podría suponer una ventaja competitiva para las sociedades investigadas.

Entre el 9 y el 11 de diciembre, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades del sector. En cualquier caso, se trata de un paso preliminar en la investigación y "no prejuzga el resultado final ni la culpabilidad de las empresas", explica el organismo.

Así pues, si fruto de las investigaciones se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, la CNMC procedería a la apertura de un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas sancionadas.

La investigación de los carteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

El organismo cuenta con un programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cartel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo.

Asimismo permite a las compañías que aporten información con un valor añadido significativo, una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa. EFECOM