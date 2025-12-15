Espana agencias

La Bolsa española sube el 0,9 % y recupera los 17.000, a la espera de los bancos centrales

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La Bolsa española sube el 0,90 % tras la apertura de este lunes y recupera de nuevos los 17.000 puntos, a la espera de que esta semana se conozcan las decisiones sobre los tipos de interés de diferentes bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón o el de Inglaterra.

A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.005,9 puntos, tras avanzar ese 0,90 %. Las ganancias acumuladas en el año se elevan al 46,67 %.

La Bolsa española partía hoy de los 16.854,4 puntos, después de cerrar el pasado viernes con una leve caída del 0,17 %, aunque durante la sesión llegó a superar los 17.000 puntos (17.032,5 enteros) por primera vez en su historia.

La Bolsa española sumó su tercera semana consecutiva al alza, con una revalorización del 0,99 %, tras el recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Este lunes, el mercado español opta nuevamente por las ganancias, y se ve aupado por el Banco Santander, que lidera las subidas del IBEX 35, con una revalorización del 1,94 %.

Sacyr y BBVA también ganan el 1,54 %, Ferrovial el 1,53 % y CaixaBank el 1,5 %.

Indra, por su parte, lidera las pérdidas al bajar el 0,58 % y Grifols el 0,56 %.

Telefónica cede el 0,16 %, mientras que Iberdrola suma el 0,20 %, Inditex el 0,36 % y Repsol el 0,47 %.

Al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street adelantan una apertura en positivo, después de que el mercado estadounidense cerrase el pasado viernes en rojo lastrado por los valores tecnológicos, tras despertarse nuevamente el miedo a una burbuja en la Inteligencia Artificial (IA).

El mismo miedo ha llevado al terreno negativo al Nikkei de Tokio, que ha perdido hoy el 1,31 %, pendiente además de una subida de tipos por parte del Banco de Japón esta semana.

En China, donde se ha conocido que la producción industrial creció un 4,8 % interanual en noviembre, lo que supone una ligera ralentización, la Bolsa de Shanghái ha perdido el 0,55 %.

Además del Banco de Japón (viernes), esta semana también se reúne el BCE (jueves), el Banco de Inglaterra, el de Suecia y el de Noruega.

En Europa, donde el euro cae y cotiza a 1,1728 dólares, los principales mercados han abierto en positivo: Londres gana el 0,51 %, Fráncfort el 0,41 %, Milán el 0,36 % y París el 0,35 %.

Y ello, en una sesión en la que se conocerá la producción industrial de la zona euro.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,47 %, hasta los 61,41 dólares.

El oro avanza hacía máximos. Sube el 1,02 %, hasta los 4.3444 dólares; mientras que la plata gana el 2,27 %, hasta los 63,35 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años cae al 3,292 %. EFE

