La bolsa española alcanza un nuevo máximo histórico en 17.033,8 puntos

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La bolsa española ha registrado un nuevo máximo histórico intradía esta mañana en 17.033,8 puntos con una subida superior al 1 %, según datos del mercado.

Ese nuevo récord del principal indicador de la bolsa española llegaba a las 9.50 horas, cuando subía 179,4 puntos, el 1,06 %, hasta 17.033,8 puntos. Las ganancias acumuladas en el año se elevaban al 46,79 %.

La subida estaba liderada por los bancos, que avanzaban el 1,7 % de media, y ocupaban los cuatros primeros puestos por ganancias del IBEX: Bankinter subía el 1,95 %; CaixaBank el 1,91 %, Banco Santander el 1,88 % y Banco Sabadell el 1,71 %. Además, Unicaja avanzaba el 1,49 % y BBVA el 1,2 %.

Del resto de los grandes valores, Repsol avanzaba el 0,88 % e Iberdrola el 0,59 %. Bajaban Telefónica, el 0,67 %, e Inditex, el 0,61 %, primero y segundo lugar de las empresas bajistas del IBEX.

El alza se producía a pesar de la caída de Wall Street el pasado viernes y de las plazas asiáticas esta madrugada tras conocerse datos económicos chinos que no gustaron a los inversores. EFECOM

