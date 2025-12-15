Espana agencias

La Audiencia de Castellón condena a un hombre a dos años de prisión por abusar sexualmente de una menor

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de dos años por un delito de abuso sexual a menor a un hombre al que acusa de someter a tocamientos en sus partes íntimas a una menor, de 11 años en el momento de los hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Sala también le condena a una multa de 2.160 euros como autor de un delito continuado de exhibicionismo por masturbarse delante de la niña, y le impone la obligación de indemnizarla con 10.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos.

El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima o su domicilio, ni comunicarse con ella por ningún medio por un periodo de cuatro años. El condenado queda asimismo inhabilitado, según el fallo de la sentencia, para cualquier profesión y oficio que conlleve relación o contacto con menores durante dos años.

Los hechos sucedieron a lo largo del año 2020 en una masía ubicada en una localidad de la comarca de la Plana Alta donde el penado mantuvo una relación esporádica con la madre de la menor. Según el relato de hechos probados de la resolución, el hombre se masturbó delante de la niña en varias ocasiones.

En una última ocasión, el hombre aprovechó que la pequeña se estaba duchando para, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, someter a tocamientos en sus partes íntimas a la niña.

La sentencia, dictada después de que las acusaciones y la defensa presentaran un acuerdo de conformidad por el que el condenado reconocía los hechos y se mostraba de acuerdo con la pena, es firme y no se puede recurrir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'Siempre disponibles', el calendario del Ejército de Tierra que da voz a 'héroes anónimos'

Infobae

Muere Ángel González-Adrio, jugador de la selección española en el primer Mundobasket

Infobae

Urtasun urge a una remodelación "en profundidad" del Gobierno para que la legislatura continúe

El titular de Cultura reclama al partido liderado por Pedro Sánchez cambios estructurales y una nueva prioridad en políticas sociales, mientras advierte que la inacción beneficia a la oposición y exige respuestas ante los recientes escándalos

Urtasun urge a una remodelación

Prisión sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real por presunto homicidio por imprudencia

Infobae

Argentina emite nueva deuda pública en pesos y dólares para financiar el Tesoro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presiona a Yolanda

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

ECONOMÍA

Marta Ortega desvela el “secreto”

Marta Ortega desvela el “secreto” del éxito de Inditex a los trabajadores de la multinacional en su mensaje de Navidad

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

DEPORTES

Ilia Topuria denuncia un intento

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano