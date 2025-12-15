Espana agencias

La agencia de viajes GrandVoyage sube un 20 % en su debut en el mercado BME Scaleup

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- La agencia de viajes GrandVoyage ha debutado este lunes en bolsa en el Scaleup, el mercado alternativo para pymes con un modelo de negocio ya rodado y con planes de crecimiento, con un aumento del 20 % del precio inicial de la acción.

El consejero de la compañía barcelonesa, Arvin Abarca, ha sido el encargado de realizar el tradicional toque de campana en un acto celebrado en la sede de la bolsa en Barcelona, acompañado por el director gerente de BME Growth y BME Scaleup, Jesús González.

La compañía, especializada en grandes viajes y experiencias personalizadas, inicia así una nueva fase de crecimiento sobre la base de un modelo de negocio que "combina tecnología propia, especialización y el valor diferencial de su equipo humano", según ha destacado la firma en un comunicado.

El consejero delegado y también fundador de GrandVoyage ha puesto en valor el camino recorrido hasta ahora, desde su nacimiento en 2012, y ha explicado el objetivo que busca con su incorporación a los mercados.

La firma pretende impulsar su estrategia de expansión, acelerar inversiones tecnológicas y "reforzar" su visibilidad y reputación en un momento como el actual que considera "clave" para el sector turístico.

La recuperación del turismo de larga distancia y la demanda de experiencias cada vez más personalizadas son los pilares en los que basa sus planes de crecimiento.

Abarca ha destacado que "en GrandVoyage usamos la tecnología no para sustituir a las personas, sino para amplificar su talento". "El factor humano es, y seguirá siendo, la clave de todo lo que somos", ha dicho.

La agencia cuenta en estos momentos con una oferta de 70 destinos y 400 itinerarios personalizados. EFECOM

