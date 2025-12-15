'Kostas' Kostadinov ficha por el MoraBanc Andorra, que empieza una pequeña reconstrucción

Andorra La Vella, 15 dic (EFE).- Konstantin 'Kostas' Kostadinov ha fichado por el MoraBanc Andorra hasta final de temporada y dos más después de llegar libre de La Laguna Tenerife.

El ala pívot, nacido en Burgas (Bulgaria) hace 22 años, no contaba para Txus Vidorreta y esta temporada solo había jugado 4 partidos.

El internacional búlgaro compartirá posición de ala pívot con Justin McKoy, que tiene su continuidad bastante complicada, e Yves Pons.

Kostadinov se formó en las categorías inferiores del BC Delfín Burgas. En el 2016, con sólo 13 años, fichó por el Real Madrid para jugar en el infantil. Después militó en el cadete y en el júnior, donde fue campeón del Adidas Next Generation, y acabó jugando para el segundo equipo blanco en la Liga EBA. Su siguiente club fue el Bahía San Agustín de Palma de Mallorca de la LEB Oro.

De allí pasó al Tenerife con un contrato largo de cinco temporadas, equipo que lo cedió al Palencia. Con el conjunto palentino jugó 40 partidos en LEB Oro, ganó la Copa Príncesa y subió a la Liga ACB, siendo pieza importante en el play-off y en la final a cuatro con 7 puntos y 4,2 rebotes.

Más tarde fue cedido al Lucentum Alicante, también de LEB Oro, y volvió el verano pasado a Tenerife.

"Es una incorporación importante para nosotros. Un jugador que hacía tiempo que seguíamos y que ahora hemos podido aprovechar la oportunidad que nos ha dado el mercado. Joven, pero con experiencia en la ACB. Es un fichaje de futuro que viene a Andorra con ambición para crecer", aseguró Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc.

Su primer partido lo jugará, si Joan Plaza lo considera necesario, contra el Casademont Zaragoza el próximo domingo. EFE

