Espana agencias

'Kostas' Kostadinov ficha por el MoraBanc Andorra, que empieza una pequeña reconstrucción

Guardar

Andorra La Vella, 15 dic (EFE).- Konstantin 'Kostas' Kostadinov ha fichado por el MoraBanc Andorra hasta final de temporada y dos más después de llegar libre de La Laguna Tenerife.

El ala pívot, nacido en Burgas (Bulgaria) hace 22 años, no contaba para Txus Vidorreta y esta temporada solo había jugado 4 partidos.

El internacional búlgaro compartirá posición de ala pívot con Justin McKoy, que tiene su continuidad bastante complicada, e Yves Pons.

Kostadinov se formó en las categorías inferiores del BC Delfín Burgas. En el 2016, con sólo 13 años, fichó por el Real Madrid para jugar en el infantil. Después militó en el cadete y en el júnior, donde fue campeón del Adidas Next Generation, y acabó jugando para el segundo equipo blanco en la Liga EBA. Su siguiente club fue el Bahía San Agustín de Palma de Mallorca de la LEB Oro.

De allí pasó al Tenerife con un contrato largo de cinco temporadas, equipo que lo cedió al Palencia. Con el conjunto palentino jugó 40 partidos en LEB Oro, ganó la Copa Príncesa y subió a la Liga ACB, siendo pieza importante en el play-off y en la final a cuatro con 7 puntos y 4,2 rebotes.

Más tarde fue cedido al Lucentum Alicante, también de LEB Oro, y volvió el verano pasado a Tenerife.

"Es una incorporación importante para nosotros. Un jugador que hacía tiempo que seguíamos y que ahora hemos podido aprovechar la oportunidad que nos ha dado el mercado. Joven, pero con experiencia en la ACB. Es un fichaje de futuro que viene a Andorra con ambición para crecer", aseguró Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc.

Su primer partido lo jugará, si Joan Plaza lo considera necesario, contra el Casademont Zaragoza el próximo domingo. EFE

vds/and/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Otro directivo de Acciona niega conocer a Cerdán y cualquier irregularidad con Servinabar

Infobae

La obesidad sarcopénica acelera el deterioro cognitivo en personas mayores

Infobae

El Hiopos Lleida busca regresar a la senda de la victoria en Bilbao

Infobae

El sector editorial en España crecerá más "moderadamente" en 2025, en torno a un 4 %

Infobae

Febrero: Doncic conmocionó la NBA, los Eagles volaron en la NFL y Marcelo dijo adiós

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

ECONOMÍA

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”