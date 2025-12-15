Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla)

La Algaba (Sevilla), 15 dic (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla).
Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes a EFE de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca.
Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, caso en el que están abiertas todas las hipótesis. EFE
fcs/ja/ros
Últimas Noticias
Messi desata una ola de euforia en India y recibe un homenaje con una estatua de 21 metros
Difícil prueba para los manresanos, que quieren escapar de la zona peligrosa
La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán
El juez Antonio Piña debe resolver si limita la libertad de tres de los acusados clave tras las recientes detenciones vinculadas a contratos públicos, mientras la investigación por corrupción involucra ya a más de una docena de altos cargos y empresarios
Sánchez y Feijóo felicitan a José Antonio Kast por su victoria en Chile
El PP, al límite de lograr la mayoría absoluta en Andalucía, según el CIS andaluz
MÁS NOTICIAS