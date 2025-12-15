Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla)

La Algaba (Sevilla), 15 dic (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla).

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes a EFE de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, caso en el que están abiertas todas las hipótesis. EFE

