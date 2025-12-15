Espana agencias

Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla)

Guardar

La Algaba (Sevilla), 15 dic (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla).

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes a EFE de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, caso en el que están abiertas todas las hipótesis. EFE

fcs/ja/ros

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Messi desata una ola de euforia en India y recibe un homenaje con una estatua de 21 metros

Infobae

Difícil prueba para los manresanos, que quieren escapar de la zona peligrosa

Infobae

La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

El juez Antonio Piña debe resolver si limita la libertad de tres de los acusados clave tras las recientes detenciones vinculadas a contratos públicos, mientras la investigación por corrupción involucra ya a más de una docena de altos cargos y empresarios

La AN decide este sábado

Sánchez y Feijóo felicitan a José Antonio Kast por su victoria en Chile

Infobae

El PP, al límite de lograr la mayoría absoluta en Andalucía, según el CIS andaluz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP de Juanma Moreno

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”