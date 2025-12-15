Felipe VI visita L’Hospitalet de Llobregat para celebrar su centenario como ciudad

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 15 dic (EFE).- El rey Felipe VI ha llegado este lunes a L’Hospitalet de Llobregat, en una visita con motivo de su centenario como ciudad.

La localidad recibió el 15 de diciembre de 1925 -en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera- el título de ciudad por parte del entonces rey Alfonso XIII, "en reconocimiento de la evolución económica y demográfica que el municipio había experimentado en los años anteriores", como explica el consistorio en un comunicado.

La agenda de Felipe VI en L’Hospitalet ha arrancado a las 11:00 horas con una visita al ayuntamiento acompañado del alcalde de la localidad, David Quirós; de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; del delegado del Gobierno central en Cataluña, Carlos Prieto; y del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Un centenar de vecinos se han congregado en la plaza del Ayuntamiento para saludar al rey que se ha acercado a saludarlos.

Una vez en el salón de plenos, el rey ha sido recibido por miembros del consistorio y los exalcaldes Celestino Corbacho y Núria Marín, ha firmado el Libro de Honor de la ciudad y ha sido obsequiado con una aguja de solapa con el motivo del centenario.

Seguidamente, Felipe VI acudirá al centro de transformación digital La Florida 6.0, cuya apertura al público está prevista para el primer trimestre de 2026, y a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, donde está previsto que pronuncie unas palabras.

La visita de Felipe VI a L’Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad con mayor población de Cataluña, ha suscitado la convocatoria de dos manifestaciones de rechazo, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de la plataforma 'Centenario: nada que celebrar, mucho que reflexionar y reivindicar'. EFE

