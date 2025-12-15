Espana agencias

Felipe VI rechaza sectarismos y pide diálogo en el centenario de L'Hospitalet como ciudad

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 15 dic (EFE).- El rey Felipe VI ha rechazado este lunes "apriorismos o sectarismos" ante la "diversidad" presente en las calles y ha pedido "diálogo e inclusión" para lograr que L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) sea "una ciudad cada día más moderna y cohesionada".

Así lo ha verbalizado el monarca en su visita a la localidad con motivo de su centenario como ciudad, un título que recibió el 15 de diciembre de 1925 de manos del entonces rey Alfonso XIII durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Tras recorrer el centro de transformación digital La Florida 6.0 -ubicado sobre el mercado de este barrio- acompañado del alcalde, David Quirós, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre otras autoridades locales y estatales, Felipe VI ha asegurado que la "diversidad que se halla en las ciudades" es un "espejo del tiempo" actual, "también diverso y complejo" y que requiere de "grandes dosis de diálogo".

"Los apriorismos o sectarismos son malos consejeros y las soluciones simples no suelen ser duraderas ni solidarias", ha advertido.

Asimismo, el rey ha animado a la ciudadanía y a la clase política de L'Hospitalet a "aprovechar el momento" y a construir una ciudad "cada día más moderna, cohesionada y con calidad de vida".

"Y a hacerla, permitidme que ponga ahí el acento, a partir del diálogo, la inclusión y la convivencia", ha agregado.

En su discurso con algunas frases en catalán, el rey ha destacado la "ilusión" y la "energía" que observa en L'Hospitalet y ha asegurado que las áreas metropolitanas que "mejor funcionan" en Europa son las que se asimilan a "vasos comunicantes", en las que la pujanza de una ciudad "está ligada al crecimiento y a la prosperidad" de las urbes aledañas.

"He visto unas ganas enormes de construir el L'Hospitalet del futuro. Cultivad ese sentimiento", ha recomendado.

Felipe VI también ha mencionado "todas esas familias que vinieron a vivir" en la ciudad durante "las décadas centrales del siglo XX, aspirando a más estabilidad y empleo".

La visita del monarca ha empezado esta mañana con un recorrido por el ayuntamiento, donde ha sido recibido por miembros del consistorio y los exalcaldes Celestino Corbacho y Núria Marín, ha firmado el libro de honor y ha sido obsequiado con una aguja de solapa con el motivo del centenario.

Después, se ha trasladado junto a las autoridades locales, autonómicas y estatales a La Florida 6.0, donde numerosos vecinos y comerciantes -con gritos de "viva el rey de España"- se han acercado para saludarle.

La presencia de Felipe VI en L'Hospitalet ha suscitado la convocatoria de dos manifestaciones de rechazo por parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de la plataforma "Centenario: nada que celebrar", que han confluido a los pies de La Florida 6.0 y han congregado a medio centenar de personas.

Uno de los miembros de esta plataforma Josep Calvís ha lamentado la manera en la que el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha decidido conmemorar el centenario: "Lo entendíamos como un motivo para explicar la historia de nuestra ciudad, no un motivo de celebraciones, conmemoraciones y hacerse fotos con el heredero del rey que dio el título".

El coordinador de movilización de la ANC, Salvador Garreta, ha sostenido que "hace doce generaciones que los Borbones machacan" a Cataluña, y ha lamentado que "es complicado" movilizar a la ciudadanía en días laborables y bajo nubes como las de hoy, que han amenazado con lluvia toda la mañana. EFE

