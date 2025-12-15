Espanyol-Barcelona y Oviedo-Celta, declarados partidos de alto riesgo

Madrid, 15 dic (EFE).- La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partidos de alto riesgo el Oviedo-Celta de Vigo, que se jugará el próximo sábado, y el Espanyol-Barcelona, programado para el 3 de enero.

La rivalidad de las aficiones en ambos encuentros y los antecedentes de temporadas previas han motivado que la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte los catalogue de alto riesgo, informa el Ministerio del Interior en un comunicado.

Esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las hinchadas dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio, así como a reforzar los dispositivos de las fuerzas de seguridad. EFE