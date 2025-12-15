ERC dice que Sánchez hará ronda con los socios, tras hablar el fin de semana con Junqueras

Barcelona, 15 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda de encuentros con los partidos que dieron apoyo a su investidura, según ha anunciado este lunes el portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha explicado que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, habló este fin de semana con el jefe del Ejecutivo.

En una rueda de prensa en la sede de ERC, Albert ha señalado que esta ronda se produciría a principios de año y que se abordarán el cumplimiento de los acuerdos de los socialistas relativos a Cataluña, como la financiación singular, o las medidas "para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales y corregir déficits democráticos".

Por parte de ERC participará en la reunión el propio Oriol Junqueras, en el que será el primer encuentro entre ambos, desde que el líder de los republicanos salió de la cárcel. EFE