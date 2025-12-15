Espana agencias

El Sevilla sólo ganó en seis de sus veintidós visitas al Alavés

Guardar

Sevilla, 15 dic (EFE).- El Sevilla, que el miércoles disputa en Vitoria a partido único el dieciseisavo de final de la Copa del Rey, sólo ha ganado en seis de las veintidós visitas oficiales que ha girado al campo del Alavés (27%), donde además ha cosechado siete empates (32%) y nueve derrotas (41%).

Hace menos de tres meses, en la quinta jornada de LaLiga, el equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda venció por 1-2 en Mendizorroza un encuentro en el que Vargas adelantó a los andaluces, empató Carlos Vicente de penalti y decantó en la segunda mitad un tanto del chileno Alexis Sánchez.

Las dos temporadas anteriores, el Sevilla perdió en Mendizorroza: 2-1 en la sexta jornada de la Liga 24/25, cuando marcaron Carlos Vicente, Carlos Martín y el visitante Lukebakio; y 4-3 en la segunda fecha del curso 23/24, en un partido con alternativas en el que Rioja adelantó al Alavés, remontaron los andaluces mediante Abqar, en propia meta, y Lamela, empató Duarte al filo del descanso y marcó un doblete Kike García para decantar un duelo cuyo marcador cerró Rafa Mir.

La primera vez que el Sevilla ganó en Vitoria fue en Segunda división, en la campaña 1968/69, cuando se impuso por 0-2 con goles de Lebrón y Canito, y en el precedente más cercano en Copa, se impuso gracias a un solitario tanto de Rakitic en el octavo de final de la edición 22/23.

El triunfo más reciente en Primera data de la temporada 21/22, un 1-2 rubricado por En-Nesyri, Suso y el local Edgar Méndez; Joan Jordán certificó la victoria por la mínima de la campaña anterior, un marcador idéntico al que propició el tanto de Javi Casquero en la Liga 2001/02. EFE

lhg/cb/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Los tres arrestados comparecen ante el juez tras una operación de la Guardia Civil por adjudicaciones ilícitas, registros en varios organismos y diligencias en curso por delitos de corrupción, mientras otras figuras relevantes también son investigadas, según confirmaron fuentes judiciales

La AN decide este sábado

La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas de cauces por las intensas lluvias

Infobae

Junts asegura a Sánchez que no tendrá PGE y que, aunque trate de cumplir ahora acuerdos, la ruptura es "irreversible"

El partido liderado por Carles Puigdemont comunicó al Gobierno que, tras incumplimientos en pactos clave y agravios políticos recientes, la desconfianza es insalvable, por lo que rechaza respaldar iniciativas presupuestarias o cualquier proyecto del Ejecutivo

Junts asegura a Sánchez que

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Infobae

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”