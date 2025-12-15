Espana agencias

El sector editorial en España crecerá en 2025 un 4 % y facturará unos 1.500 millones

Guardar

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- El sector editorial en España prevé crecer este 2025 en torno a un 4 %, lo que supone un incremento "más moderado" que en otros ejercicios, aunque sigue siendo un "año de récord", con una previsión de facturación de unos 1.500 millones de euros, frente a los 1.200 de 2024.

En estos términos se ha expresado el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, antes de la celebración de la 40ª Nit de la Edició, que tendrá lugar la noche de hoy lunes en el Teatro Goya, en la que el maestro, pedagogo y filósofo Gregorio Luri recibirá el Premio Atlántida, mientras que el 31º Memorial Fernando Lara recaerá en Arpa Editores.

Tixis ha recordado que el sector desde 2019 hasta 2025 lleva un crecimiento global de un 39 %, lo que significa que el libro "es uno de los elementos que está en la conversación social, que se sigue leyendo mucho", algo que contrasta con lo que ocurre en Europa, donde el crecimiento se "ha estancado o incluso ha bajado un 1 % en algunos países, con lo que ya se habla de la excepción ibérica, porque en España y Portugal estamos en cifras récord".

De los 1.500 millones de facturación que se prevén para este año, entre un 20 y un 22 %, unos 320 millones, se facturarán en Cataluña, de los que 100 serán por la venta en librerías de libros en catalán. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Otro directivo de Acciona niega conocer a Cerdán y cualquier irregularidad con Servinabar

Infobae

La obesidad sarcopénica acelera el deterioro cognitivo en personas mayores

Infobae

El Hiopos Lleida busca regresar a la senda de la victoria en Bilbao

Infobae

El sector editorial en España crecerá más "moderadamente" en 2025, en torno a un 4 %

Infobae

Febrero: Doncic conmocionó la NBA, los Eagles volaron en la NFL y Marcelo dijo adiós

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

ECONOMÍA

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”