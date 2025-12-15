El sector editorial en España crecerá en 2025 un 4 % y facturará unos 1.500 millones

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- El sector editorial en España prevé crecer este 2025 en torno a un 4 %, lo que supone un incremento "más moderado" que en otros ejercicios, aunque sigue siendo un "año de récord", con una previsión de facturación de unos 1.500 millones de euros, frente a los 1.200 de 2024.

En estos términos se ha expresado el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, antes de la celebración de la 40ª Nit de la Edició, que tendrá lugar la noche de hoy lunes en el Teatro Goya, en la que el maestro, pedagogo y filósofo Gregorio Luri recibirá el Premio Atlántida, mientras que el 31º Memorial Fernando Lara recaerá en Arpa Editores.

Tixis ha recordado que el sector desde 2019 hasta 2025 lleva un crecimiento global de un 39 %, lo que significa que el libro "es uno de los elementos que está en la conversación social, que se sigue leyendo mucho", algo que contrasta con lo que ocurre en Europa, donde el crecimiento se "ha estancado o incluso ha bajado un 1 % en algunos países, con lo que ya se habla de la excepción ibérica, porque en España y Portugal estamos en cifras récord".

De los 1.500 millones de facturación que se prevén para este año, entre un 20 y un 22 %, unos 320 millones, se facturarán en Cataluña, de los que 100 serán por la venta en librerías de libros en catalán. EFECOM

