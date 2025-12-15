El PP se persona en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Leire Díez y el expresidente de SEPI

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se ha personado en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra la exmilitante Leire Díez y el expresidente de SEPI Vicente Fernández que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos.

"El PP no va a permanecer impasible y en la nueva trama, la trama Montero, que explosionó la semana pasada, el PP se ha personado en la misma", ha anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, en alusión a que el expresidente de la SEPI fue colaborador de la vicepresidenta primera del Gobierno.

Gamarra ha señalado que se investigan "contrataciones públicas" en empresas relacionadas "directamente" con el Ministerio de Hacienda que dirige Montero, entre otros. La causa está bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y la impulsó la Fiscalía Anticorrupción.

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, fueron puestos en libertad el pasado sábado, si bien el juez Antonio Piña les impuso las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en sede judicial.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))