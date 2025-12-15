Espana agencias

El obispo de Tenerife defiende la libertad de opinión de Argüello, quien pidió elecciones

Santa Cruz de Tenerife, 15 dic (EFE).- El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha defendido este lunes las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, pidiendo elecciones, como "un ciudadano de este país que expresa su sentir”.

El obispo de Tenerife, que “considera que muchas personas piensan igual viendo la situación actual”, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación después de que Argüello considerase que en la actual situación política en España hay que ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, "lo que prevé la Constitución".

“Los obispos a título personal también somos ciudadanos, pagamos impuestos y podemos expresar nuestra opinión personal”, ha manifestado el obispo de Tenerife.

“No creo que estemos en época de censura ni de Inquisición. No se está haciendo campaña política ni intentando ser elegido presidente del país; simplemente se expresó una opinión personal, legítima y sin subvención”, ha apostillado. EFE

