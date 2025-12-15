El Nikkei se desploma un 1,46 % por el temor a una burbuja en el sector de la IA

Tokio, 15 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba un 1,46 % este lunes en el descanso de la media sesión, lastrado por las empresas tecnológicas ante los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artifical (IA) y siguiendo con la tendencia de la semana pasada en Wall Street.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba 744,45 puntos y se situaba en 50.092,1 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 0,19 %, o 6,64 puntos, hasta 3.417,19 unidades.

Las empresas del sector de la IA lideraron las caídas en el parqué tokiota, después de que el selectivo estadounidense Nasdaq, donde cotizan las principales firmas tecnológicas de Estados Unidos, cerrase el viernes con una caída semanal del 1,6 %.

Las firmas de semiconductores Advantest y Disco, claves en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, caían un 5,82 % y un 2,19 %, respectivamente.

Fujikura, dedicada a la fabricación de equipos eléctricos, bajaba un 3,95 %.

Mientras, el gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 7,29 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 0,79 %, y la compañía de videojuegos Nintendo perdía un 1,71 %.

La empresa de mayor capitalización local, el fabricante de automóviles Toyota, subía por contra un 1,78 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se revalorizaba un 0,98 % gracias a las expectativas de que el banco central nipón suba los tipos de interés en su reunión de finales de semana.

SMBC y Mizuho, los otros dos bancos japoneses de referencia, crecían un 1,77 % y un 1,73 %, respectivamente. EFECOM