Espana agencias

El Nikkei se desploma un 1,46 % por el temor a una burbuja en el sector de la IA

Guardar

Tokio, 15 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba un 1,46 % este lunes en el descanso de la media sesión, lastrado por las empresas tecnológicas ante los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artifical (IA) y siguiendo con la tendencia de la semana pasada en Wall Street.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba 744,45 puntos y se situaba en 50.092,1 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 0,19 %, o 6,64 puntos, hasta 3.417,19 unidades.

Las empresas del sector de la IA lideraron las caídas en el parqué tokiota, después de que el selectivo estadounidense Nasdaq, donde cotizan las principales firmas tecnológicas de Estados Unidos, cerrase el viernes con una caída semanal del 1,6 %.

Las firmas de semiconductores Advantest y Disco, claves en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, caían un 5,82 % y un 2,19 %, respectivamente.

Fujikura, dedicada a la fabricación de equipos eléctricos, bajaba un 3,95 %.

Mientras, el gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 7,29 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 0,79 %, y la compañía de videojuegos Nintendo perdía un 1,71 %.

La empresa de mayor capitalización local, el fabricante de automóviles Toyota, subía por contra un 1,78 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se revalorizaba un 0,98 % gracias a las expectativas de que el banco central nipón suba los tipos de interés en su reunión de finales de semana.

SMBC y Mizuho, los otros dos bancos japoneses de referencia, crecían un 1,77 % y un 1,73 %, respectivamente. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

119-111. Los Nets de Jordi Fernández no encuentran la solución a la dupla Davis-Flagg

Infobae

127-82. Los Nets de Jordi Fernández devoran a unos Bucks sin Giannis

Infobae

El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa

Infobae

La producción industrial china frena ligeramente hasta el 4,8 % interanual en noviembre

Infobae

México y Estados Unidos logran un acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”