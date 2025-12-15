El máximo artillero de la Euroliga desafía a un Barça mermado por las lesiones

Barcelona, 15 dic (EFE).- El escolta del París Basketball, Nadir Hifi, máximo anotador de la Euroliga con 20,9 puntos de media por partido, desafiará este martes (21:00 CET) al Barça, que visitará la capital francesa condicionado por las lesiones.

A las ausencias ya conocidas de los bases Juan Núñez, lesionado de larga duración, y Nico Laprovittola, se sumaron horas antes del partido frente al BAXI Manresa del pasado domingo las del alero Joel Parra, con una fractura nasal sufrida ante el Olympiacos griego, y de Tornike Shengelia, que arrastra molestias en el pubis.

Además, la contundente victoria en el derbi catalán (62-89), liderada por los 22 puntos del escolta Darío Brizuela, tuvo también su peaje. Tras un mal apoyo al inicio del partido, el pívot Jan Vesely sufrió un esguince en el tobillo izquierdo que le impidió regresar a la pista y por el que este lunes se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión.

Posibles ausencias de peso en un calendario que no da tregua: el partido ante el conjunto francés será el quinto de los diez que el Barça deberá disputar entre la Liga Endesa y la Euroliga antes de que termine 2025.

El regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, nueve años y medio después de su primera etapa, ha traído un optimismo respaldado por los resultados: seis victorias consecutivas entre todas las competiciones que dificultan fijar el techo competitivo de un equipo que domina a sus rivales desde la defensa.

Al Manresa lo limitó a 62 puntos, la segunda anotación más baja recibida esta temporada, solo por detrás de los 61 encajados ante el Dreamland Gran Canaria; y al Olympiacos, un equipo diseñado para estar en la Final a Cuatro, lo desarboló con un tercer cuarto mayúsculo (30-17).

El verdadero reto para el conjunto azulgrana, tercero en la Euroliga con un balance de diez victorias y cinco derrotas, será demostrar en la capital francesa que su fortaleza reside en un colectivo sólido, tácticamente disciplinado y capaz de imponer su ley más allá de quién esté en pista.

Enfrente estará el París Basketball, con un balance completamente opuesto (5-10) y alejado de la versión que dejó en su primera participación en la Euroliga cuando, bajo la dirección de Tiago Splitter y con jugadores como T.J. Shorts, Nadir Hifi o Mikael Jantunen, fue la gran revelación del curso alcanzando los cuartos de final.

De ese grupo, solo se mantiene el escolta Hifi, la principal amenaza ofensiva del equipo con el promedio anotador más alto de la Euroliga, con 91,3 puntos, por los 86,4 en los que está el Barça, octavo.

El francés estará secundado por el base con pasado en la ACB Justin Robinson (16,7 puntos) y la envergadura de jugadores como el pívot Mouhamed Faye, que convierten al cuadro parisino en el que más rebotes ofensivos captura por partido (15,9 de media).

En el último precedente oficial, el Barça ya asaltó el AccorHotels Arena (79-90), con Willy Hernangómez como máximo anotador (23 puntos), y buscará hacer lo propio para afianzar su racha y mantenerse entre los cuatro primeros de la Euroliga. EFE

avm/gmh/jpd