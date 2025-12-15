El IBEX 35 toca nuevos máximos intradía, en los 17.037,5 puntos, tras subir más del 1 %

Madrid, 15 dic (EFECOM).- El principal selectivo español, el IBEX 35, marca un nuevo máximo histórico intradía a media sesión de este lunes, en los 17.037,5 puntos, con una subida del 1,09 %, apoyado en IAG y la banca, y a pesar del lastre de Inditex.

El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha marcado este nuevo récord a las 14 horas, según datos de mercado recogidos por EFE. Con la subida de hoy, las ganancias acumuladas en el año son ya del 46,94 %.

Dentro del IBEX 35, la mayor alza es para IAG, que avanza el 3,16 %, seguido de Bankinter, con el 2,57 %; Sacyr, el 2,39 %; CaixaBank, el 2,16 %; y Sabadell, el 2,14 %.

Santander también sube el 1,76 %; BBVA, el 1,61 %; Iberdrola, el 0,98 %; y Repsol, el 0,76 %.

Inditex, con una caída del 1,26 %, lidera las pérdidas del IBEX 35, mientras Telefónica se deja el 1,03 %.

En Europa, donde el euro cotiza a 1,175 dólares, Milán suma el 1,40 % a media sesión; París, el 1,02 %; Londres, el 0,97; y Fráncfort, el 0,38 %. EFE

