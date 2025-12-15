El Gobierno aprobará mañana 100 millones para Canarias por la atención a menores migrantes

Madrid, 15 dic (EFE).- El Gobierno aprobará mañana, martes, en el Consejo de Ministros una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros para Canarias, declarada en situación de contingencia migratoria, para la atención de los menores migrantes no acompañados que acoge en sus recursos.

Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta dotación se aprobará mediante un real decreto de concesión directa de subvención, que se sumará a los 40 millones que el Gobierno central ya ha transferido al Ejecutivo autonómico de las islas en distintas partidas durante el 2025 con motivo de la atención a estos menores.

Estos 140 millones en total suponen aproximadamente el 90 % del gasto total asumido este año por Canarias para el cuidado de estos niños y adolescentes, cuantificado en 155 millones de euros, además de un incremento del 140 % respecto al año pasado y un 3.802 % más que en 2021, han detallado las fuentes.

Desde el Ministerio de Infancia subrayan que, con esta trasferencia, el Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades autónomas que son territorio de llegada de infancia migrante.

La ministra de este área, Sira Rego, ha asegurado que su departamento está poniendo "todos sus recursos a disposición para que se garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos" al país, que es una "responsabilidad y obligación legal" de todas las administraciones.

El real decreto que se aprobará mañana contempla además una serie de garantías de control, justificación y calidad en la atención de la infancia migrante no acompañada, de modo que el Gobierno exigirá la presentación de una memoria técnica e informes de intervención autonómica que acredite el destino de los fondos.

El Ejecutivo también requerirá al Gobierno canario una evaluación específica del impacto en la igualdad efectiva entre estos niños, niñas y adolescentes, que deberá incluir estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas sobre las barreras sociales producidas por las desigualdades detectadas atendiendo a edad y género.

Este también deberá recoger el cumplimiento de las finalidades de la subvención, entre ellos el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta.

La norma habilita al Ministerio y a otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa para garantizar que la cuantía se destina exclusivamente al objetivo marcado: la protección integral y digna de la infancia migrante. EFE