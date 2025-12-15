El Frigoríficos y Domínguez se juegan su futuro ante el Ciudad Real

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 15 dic (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo, colista de la liga Asobal con solo cinco puntos, encara este martes ante el Caserío Ciudad Real un partido decisivo para su futuro en la máxima categoría.

Perjudicado por los sorprendentes triunfos de Huesca y Nava, ante Torrelavega y Logroño respectivamente, el equipo gallego se ha quedado sin margen de error. Otro tropiezo ante el conjunto ciudadrealeño, con el que regresará a O Gatañal el pivote Omar Sherif, dejaría al Frigoríficos en una situación más que crítica.

El choque también es un examen para Quique Domínguez, al que se le agota el crédito como técnico del Frigoríficos pese a que, de momento, la directiva sigue confiando en su proyecto. La irregularidad de su equipo lo ha hundido en el último puesto. Su futuro en Cangas pasa por lo que suceda ante Ciudad Real y Puente Genil.

Para este decisivo encuentro, el técnico pontevedrés recupera al lateral derecho cubano Ángel Rivero, al que dio descanso en Irún para que se recuperase del golpe en el dedo de la mano izquierda que sufrió durante el encuentro contra el Granollers.

La duda está en el estado físico del lateral izquierdo noruego David Kalvo, que sufrió un esguince de tobillo durante el primer tiempo del encuentro contra el Bidasoa.

El choque de mañana, correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta, comenzará a las 20.30 horas y será dirigido por la pareja arbitral formada por Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili (Comité catalán). EFE

