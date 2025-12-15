El comisario Villarejo vuelve al banquillo por un presunto espionaje empresarial

Madrid, 15 dic (EFE).- El comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo vuelve a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados por otro presunto espionaje empresarial, en este caso a Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis y ligado al sector deportivo.

La Audiencia Nacional comienza un nuevo juicio del caso Tándem en el que se juzga el proyecto Grass, por el que la Fiscalía pide que se condene a Villarejo a doce años de prisión por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Además del comisario, también están acusados su socio Rafael Redondo y el empresario que presuntamente lo contrató para espiar a su exsuegro Molpeceres, Antonio Erico Chávarri, dueño de la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios, que entró en concurso en 2012.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el empresario lo contrató para conocer las relaciones entre Joaquín Molpeceres y el administrador concursal del procedimiento y el policía y su socio habrían llegado a hacerse con el tráfico de llamadas entre estas dos personas, proyecto por el habrían cobrado 411.400 euros.

Este nuevo juicio se celebra poco después de conocerse que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto a Villarejo por los trabajos de espionaje que le acusaban de haber realizado para Repsol y CaixaBank con el objetivo de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, por los que fue condenado a 8 años de cárcel.

Se trata de su tercera absolución en los juicios que se han ido celebrando en la Audiencia Nacional tras las relacionadas con el expresidente de Martinsa Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín, y con un informe sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano en el marco de una disputa económica con una mujer por un asunto inmobiliario.

No obstante, fue condenado a 19 años de prisión en el juicio por los proyectos Land, Iron y Pintor, pena que fue rebajada a 13 años por la Sala de Apelaciones, y a tres años y un día por cohecho pasivo por haber investigado de forma irregular a principios de 2014, por encargo de Planeta y siendo policía en activo, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM.

Villarejo aún tendrá que enfrentar decenas de juicios que quedan pendientes de la treintena de piezas en las que se dividió esta causa, entre ellas el del caso Kitchen, en el que compartirá banquillo con la cúpula de Interior del gobierno del PP de Mariano Rajoy por el presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas. EFE