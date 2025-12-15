El Barça, a blindar su liderato en el último desplazamiento del año

Barcelona, 15 dic (EFE).- El Barça visitará este martes (19:00 horas) al Bathco Torrelavega, en el que será su último desplazamiento del año en la Liga Nexus Energía Asobal, con el objetivo de afianzar un liderato que los tropiezos de sus perseguidores le están poniendo en bandeja.

Y es que ningún equipo está logrando sostener el ritmo del campeón. Si en jornadas anteriores fueron el Fraikin Granollers y el Bidasoa Irún los que se descolgaron de la lucha por el primer puesto, lastrados por la exigencia de las competiciones europeas, ahora es el Dicorpebal Logroño La Rioja el que parece perder fuelle.

El conjunto riojano, que encadenaba ocho victorias consecutivas y apuntaba a convertirse en un serio aspirante, empató primero en su feudo ante el Abanca Ademar León (33-33) y cayó, contra todo pronóstico, en la pista del Viveros Herol Nava (21-17) el pasado fin de semana.

Con el partido aplazado de la jornada 3 ya recuperado —en el que se impuso al Tubos Aranda Villa de Aranda (28-34)— y la victoria ante el Sanicentro Guadalajara en el Palau Blaugrana (40-20), el Barça amplió a siete puntos su ventaja sobre su perseguidor.

El cuadro catalán espera ahora el duelo directo del día 20 en el Palau, que podría dejar el trigésimo tercer título de la Asobal —el decimosexto consecutivo— prácticamente sentenciado.

El desgaste acumulado empieza a pesar en el cuadro catalán, que afrontará este martes el cuarto de los cinco partidos programados en apenas catorce días, un tramo que representa un tercio de la primera vuelta y que marcará el cierre competitivo del año.

Con la única baja confirmada del extremo Aleix Gómez, que sufre una contractura en los isquiotibiales de la pierna izquierda y estará entre siete y diez días de baja, Carlos Ortega ha convocado a todos los jugadores disponibles del primer equipo y el extremo del filial Adrián Sola.

El preparador malagueño no se fía del desplazamiento al pabellón municipal Vicente Trueba, una prueba exigente para prolongar la racha de 24 victorias consecutivas entre la competición europea y la doméstica, ya que el equipo catalán no pierde desde mediados de septiembre, con la única derrota del curso ante el Magdeburgo alemán (21-22).

Hasta ahora, el cuadro cántabro, quinto clasificado, solo ha caído en su feudo frente al Frigoríficos del Morrazo (28-30), un fortín al que se aferrará para olvidar la derrota ante el Bada Huesca (32-31) en la última jornada e intentar poner en aprietos a un líder decidido a mantener su impecable marcha en la Asobal. EFE

avm/gmh/jpd