Egiluz empieza a correr casi cinco meses después de su grave lesión de rodilla

Bilbao, 15 dic (EFE).- El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha realizado carrera continua en el exterior de las instalaciones de Lezama casi cinco meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en un amistoso de pretemporada.

El central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario en uno de los campos de entrenamiento mientras los titulares el domingo frente al Celta realizaban trabajo de recuperación en el interior y los suplentes se ejercitaban fuera junto a una decena de futbolistas del filial.

También ha realizado tarea específica al margen del grupo Robert Navarro. El extremo está en la última fase de recuperación del esguince de tobillo que se produjo el 29 de noviembre en el Ciutat de Valencia, aunque es probable que no llegue a tiempo para el partido de Copa del Rey del jueves en O Couto contra el Ourense CF.

Para ese estreno copero del Athletic el técnico, Ernesto Valverde, cuenta con las bajas seguras de los lesionados Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Egiluz y de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril.

En el caso de Yuri, el club bilbaíno confirmó este lunes que el lateral zurdo, sustituido ante el Celta por problemas físicos, sufre una lesión "en la musculatura isquiosural de la pierna derecha".

El Athletic preparará el partido del jueves en Ourense (19.00 horas) con dos entrenamientos más, el de mañana martes a partir de las 11.00 y el del miércoles desde las 16.00 después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde. EFE

ibn/ida/jpd