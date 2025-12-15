Espana agencias

Egiluz empieza a correr casi cinco meses después de su grave lesión de rodilla

Guardar

Bilbao, 15 dic (EFE).- El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha realizado carrera continua en el exterior de las instalaciones de Lezama casi cinco meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en un amistoso de pretemporada.

El central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario en uno de los campos de entrenamiento mientras los titulares el domingo frente al Celta realizaban trabajo de recuperación en el interior y los suplentes se ejercitaban fuera junto a una decena de futbolistas del filial.

También ha realizado tarea específica al margen del grupo Robert Navarro. El extremo está en la última fase de recuperación del esguince de tobillo que se produjo el 29 de noviembre en el Ciutat de Valencia, aunque es probable que no llegue a tiempo para el partido de Copa del Rey del jueves en O Couto contra el Ourense CF.

Para ese estreno copero del Athletic el técnico, Ernesto Valverde, cuenta con las bajas seguras de los lesionados Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Egiluz y de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril.

En el caso de Yuri, el club bilbaíno confirmó este lunes que el lateral zurdo, sustituido ante el Celta por problemas físicos, sufre una lesión "en la musculatura isquiosural de la pierna derecha".

El Athletic preparará el partido del jueves en Ourense (19.00 horas) con dos entrenamientos más, el de mañana martes a partir de las 11.00 y el del miércoles desde las 16.00 después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde. EFE

ibn/ida/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez asegura que en las próximas semanas se verá la "pulcritud" de las cuentas del PSOE

Infobae

Junts emplaza a ERC a trabajar conjuntamente para obtener el "máximo rendimiento nacional"

Infobae

El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de 2 contratos de Enusa con Acciona

Infobae

El Gobierno promueve que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco y la OMT

Infobae

Tráfico realizará 35.000 pruebas de alcohol y drogas al día en la semana previa a Navidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”