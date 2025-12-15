Dimite el alcalde de Alcanar (Tarragona) tras vivir cinco riadas en siete años

Tarragona, 15 dic (EFE).- El alcalde de Alcanar (Tarragona), Joan Roig (ERC), ha dimitido tras vivir cinco riadas en el municipio en siete años.

“Las lluvias torrenciales, sostenidas en el tiempo, han generado una carga ingente de trabajo y responsabilidades más allá de los límites de la alcaldía”, asegura en una carta de despedida publicada en su cuenta de la red social X.

Roig, que hizo pública su renuncia en el programa de televisión 'Salvados', emitido el domingo, afirma que “la gestión permanente de la emergencia” le ha dejado “una huella física y mental” que ya no puede “seguir asumiendo”.

“Al mismo tiempo, inicio una nueva etapa profesional en la docencia que no me permite dedicar a nuestro municipio todo el tiempo y la disponibilidad que merece”, explica.

Desde que accedió a la alcaldía, en 2018, Roig ha tenido que gestionar una pandemia y cinco alertas climáticas, la última el pasado octubre.

“Cuando asumí el cargo ya intuía la exigencia del camino. Lo que no podía imaginar es que tendríamos que afrontar cinco episodios naturales tan devastadores”, dice.

“Desde la honestidad con la ciudadanía y con uno mismo, la alcaldía debe ejercerse con plenas capacidades y dedicación. Cuando eso no es posible, hay que dar un paso al lado”, añade.

Roig señala que “se avecinan tiempos decisivos y Alcanar necesita personas que lideren la institución con toda la lucidez y la capacidad para cumplir objetivos”.

“En este sentido, me marcho tranquilo y seguro de que el equipo de gobierno tiene la experiencia y el compromiso necesarios para afrontar esta etapa de transformación”, concluye. EFE

