Copa prenavideña de máximo riesgo

Madrid, 15 dic (EFE).- Los trece conjuntos de Primera división supervivientes de las rondas previas, más los cuatro 'grandes' que disputarán la Supercopa, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, encaran el penúltimo encuentro de 2025 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante rivales de inferior categoría (salvo el duelo Alavés-Sevilla) advertidos de que la falta de concentración o intensidad puede provocar un doloroso k.o.

El Barcelona inicia la defensa del título ganado el pasado abril ante el Real Madrid en el campo del Guadalajara, un modesto conjunto de Primera RFEF que perdió este fin de semana en el feudo del filial madridista por 3-1 y que navega en la zona roja de su grupo liguero, pero que en la Copa se ha ilusionado para ganarse este premio tras deshacerse del Cacereño y el Ceuta, conjunto este de Segunda división.

Mientras el conjunto del alemán Hansi Flick navega a toda máquina, el Real Madrid y Xabi Alonso, que salvó una 'bola de partido' ante el Alavés, tienen otro examen en su delicada situación en el campo del Talavera, donde se vivirá otra gran fiesta en este histórico partido en el que el cuadro toledano, verdugo del Rayo Majadahonda y el Málaga, quiere dar la campanada ante el todopoderoso equipo blanco tras abandonar el farolillo rojo de su grupo en Primera RFEF con su triunfo ante el Mérida.

El Athletic, segundo equipo con más títulos coperos, llega a Ourense con cierta preocupación por su irregularidad, reflejada con su derrota en Vigo ante el Celta, y por medirse a todo un 'matagigantes' que ya se ha desembarazado de dos conjuntos de Primera división como el Oviedo y el Girona pese a ser de la cuarta categoría (Segunda RFEF).

Otro equipo de esta división, el Atlético Baleares, retará al Atlético de Madrid, que tampoco puede fiarse lo más mínimo pese a la diferencia de categoría. De hecho, el cuadro insular eliminó en la pasada ronda al Espanyol, la revelación de la temporada en Primera.

El líder de LaLiga Hypermotion, la Segunda división, el Racing de Santander, lanza un órdago de ilusión copera al Villarreal de Marcelino García Toral, que encara el encuentro descansado tras aplazarse su encuentro ante el Levante por el temporal y dispuesto a mostrar en la Copa la buena cara liguera a la vista de su eliminación anticipada e inesperada en la Champions.

Jon Ansotegi, designado entrenador interino de la Real Sociedad tras la destitución de Sergio Francisco, se estrenará en el banquillo del cuadro guipuzcoano ante el Eldense, un equipo habituado a dar sorpresas e incluso guerra a los grandes.

El único encuentro entre equipos de Primera división es el que enfrentará en Mendizorroza a Alavés y Sevilla, un duelo argentino en los banquillos entre Eduardo 'Chacho' Coudet y Matías Almeyda que promete intensidad y equilibrio a la vista de la andadura de ambos en LaLiga. El equipo vitoriano encara el choque tras la buena imagen mostrada ante el Real Madrid y el andaluz fortalecido por su contundente victoria sobre el Oviedo.

Los dieciseisavos comenzarán este martes a las 19.00 en Ipurua y Riazor, donde Elche y Mallorca se miden a Eibar y Deportivo, y acabarán el jueves con la visita del Betis del chileno Manuel Pellegrini al Murcia, aunque para el 6 de enero queda el partido Granada-Rayo Vallecano, atrasado a esa fecha por tener el equipo madrileño que disputar este jueves su partido de la Liga Conferencia ante el Drita Gjilan.

-- Programa de los dieciseisavos de final:

- Martes 16 de diciembre:

19:00 Eibar-Elche

19:00 Deportivo-Mallorca

21:00 Guadalajara-Barcelona

21:00 Eldense-Real Sociedad

21:00 Sporting de Gijón-Valencia

- Miércoles 17 de diciembre

18:00 Leonesa-Levante

19:00 Albacete-Celta de Vigo

19:00 Racing Santander-Villarreal

19:00 Huesca-Osasuna

19:00 Atlético Baleares-Atlético de Madrid

21:00 Talavera de la Reina-Real Madrid

21:00 Deportivo Alavés-Sevilla

- Jueves 18 de diciembre

19:00 Burgos-Getafe

19:00 Ourense-Athletic Club

21:00 Murcia-Betis

- Martes 6 de enero

19:00 Granada-Rayo Vallecano

(Hora CET, -1 GMT)

