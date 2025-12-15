Espana agencias

Condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la compañera de piso de su novia

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cuatro años de cárcel a un varón, además de a ocho años de orden de alejamiento, acusado de un delito de abusos sexuales cometido sobre la compañera de piso de su novia, de unos 24 años, en la propia vivienda en la capital.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en noviembre de 2019, la afectada contactó con el acusado a través de una aplicación de mensajería instantánea, sabedora de que la pareja "no mostraba interés por los mensajes que pudiera recibir en su propio terminal, y les hizo saber de su intención de salir alguna noche en que no volviera en el fin de semana a su localidad de origen".

Tras varios intentos, por fin quedaron días después los tres junto a otros amigos para cenar, tomar alguna bebida y, posteriormente, salir por bares de copas de la ciudad, donde consumieron rondas de cerveza y 'chupitos' en varias ocasiones.

Sobre las 7,00 horas, salieron de un establecimiento y la víctima "no manifestaba síntomas de intoxicación etílica que fuera especialmente intensa, manteniendo intacta su facultad de libre determinación sexual hasta el punto de que rechazó la proposición" de uno de los amigos de "pasar la noche juntos en su habitación en el momento de despedirse", lo que sucedió sobre las 7,30 horas.

Como estaba inicialmente previsto, la pareja, la afectada y otra compañera dormían en el piso. Sin embargo, el acusado, "pretextando no tener sueño pese a lo intenso y extenso de la velada, decidió permanecer en el salón de la vivienda, mientras que su pareja se marchó a dormir, haciendo lo propio" la perjudicada.

"SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO O TÁCITO"

Entre las 7,35 y las 7,45 horas, el procesado remitió a la víctima, "de la que no consta que en toda la noche mantuviera actitud sugerente alguna respecto del primero", tres mensajes por móvil que "seguidamente borró"; "nueve y diez minutos más tarde, respectivamente, le hizo dos llamadas que resultaron inatendidas", y tras ello, nuevos mensajes.

"Ninguno de esos mensajes recibió respuesta y, sin que nada hiciera pensar que ella estuviese despierta, el acusado se introdujo en su dormitorio", donde "encontrándose ésta al menos en un estado de semi inconsciencia", supuestamente llevó a cabo los abusos sexuales sobre ella, según relatan los jueces, todo ello "sin su consentimiento expreso o tácito".

En esa situación, la afectada "recuperó la consciencia suficiente para darse cuenta de lo que sucedía; sin embargo, no tuvo una percepción normal de la realidad, incapaz de distinguirla de lo que pudiera ser un sueño, de manera que el acusado terminó sin oposición aparente, para salir seguidamente de la habitación y acostarse en el sofá del salón".

Ya en torno a las 13,00 horas, el acusado pidió a su pareja que bajara a una tienda a comprar algo de comida, momento que aprovechó para hacer una nueva visita a la víctima, a la que "pidió que no contara nada de lo sucedido, mostrando ella, aún en estado de shock, su preocupación".

Después de esto, el acusado y su pareja se marcharon. Sobre las 14,15 horas, la perjudicada envió un mensaje a su otra compañera de piso, a la que requirió para hablar con ella. Cuando se entrevistaron, "ésta notó el estado en que se encontraba su interlocutora y le dijo que se sentía mal porque algo le había pasado" con el procesado, "contándole lo que había sucedido en los términos en que se han narrado".

LAS CONSECUENCIAS

Pese a "las reticencias" de la afectada, "temerosa de no ser creída y de interferir en la relación entre su amiga y el acusado, su compañera consiguió convencerla para que fuera atendida en un centro sanitario"; y con ayuda de otra amiga, a la que avisaron y las trasladó en su vehículo, fueron al Hospital Universitario Reina Sofía, donde fue reconocida por el médico forense.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima ha sido diagnosticada de "estrés postrautmático que perdura desde la fecha de su comisión hasta la actualidad en la que todavía precisa de tratamiento psicológico, experimentando síntomas como temores diversos, dificultades para relacionarse, baja autoestima, depresión y disfunciones sexuales en ocasiones". Por razón de ello, abandonó sus estudios en la capital y se marchó de ella, "experimentando temores en todas aquellas circunstancias de su vida que pudieran tener relación con el contexto de los acontecimientos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez asegura que en las próximas semanas se verá la "pulcritud" de las cuentas del PSOE

Infobae

Junts emplaza a ERC a trabajar conjuntamente para obtener el "máximo rendimiento nacional"

Infobae

El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de 2 contratos de Enusa con Acciona

Infobae

El Gobierno promueve que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco y la OMT

Infobae

Tráfico realizará 35.000 pruebas de alcohol y drogas al día en la semana previa a Navidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”