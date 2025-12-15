Condenada a 18 años de cárcel por abusar sexualmente durante años de dos menores a los que cuidaba

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a 18 años de prisión por abusar sexualmente entre 2018 y 2020 de dos menores de edad de los que cuidaba "prácticamente desde su nacimiento", así como por exhibición de pornografía infantil. Esta sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer.

Según indica la sentencia, consultada por Europa Press, se considera probado que entre los años 2018 y 2020 la acusada "vino realizando sobre los menores, nacidos en 2007, diversos actos de índole sexual, aprovechando la situación de convivencia con ellos, a los que cuidaba "prácticamente desde su nacimiento, llegando incluso a pernoctar en su vivienda durante largos periodos de tiempo, al encontrarse los progenitores separados y tener la madre que atender su actividades laborales".

Indica la sentencia que "en reiteradas ocasiones" entre 2018 a 2020 la acusada, "en ausencia de otras personas en su vivienda, los conducía a una habitación de la misma en la que les conminaba a que le realizaran masajes sobre el cuerpo instándoles a que le tocaran los pechos" y llegando a "tocar los genitales de los mismos", así como "al menos en otra ocasión en el mismo periodo de 2018 a 2020" la acusada "requirió a los hermanos a que le tocaran el pecho cogiéndole de las manos" mientras que la misma se encontraba desnuda en el baño de la vivienda".

También se considera probado que un día del verano de 2019 la acusada acudió junto a la madre de los niños y otras personas a la playa "para pasar la noche y ver las estrellas" y, "una vez allí, convenció a los menores para ir a buscar palos con el fin de encender una hoguera". De esta forma, "aprovechando que se encontraba junto a ellos desnuda y en un lugar apartado" abusó de ellos con acceso carnal, cesando en su conducta "al percatarse de la presencia a lo lejos de una persona que estaba accediendo a la playa".

Asimismo, a principios de 2020, entró en la habitación de uno de ellos, haciendo que "le tocara los pechos" y "tocó los genitales del menor por debajo de la ropa interior", así como entre 2018 y 2020 "reprodujo ante los menores en su ordenador portátil una película pornográfica haciendo que los dos visualizaran su contenido mientras ella realizaba otras tareas".

Finalmente, señala la sentencia que la ya condenada se encuentra diagnosticada de distimia y trastorno de personalidad, "si bien conserva indemnes su capacidades intelectivas y volitivas, sin que conste la afectación de las mismas en el periodo en que ocurrieron los hechos anteriormente descritos".

Por todo ello, se la considera autora penalmente responsable de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, por lo que se la condena a nueve años y un día de prisión por cada uno de los delitos --un total de 18 años--, así como a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 14 años y un día.

Además, se le prohíbe acercarse a los dos hermanos a menos de 300 metros del domicilio, lugar de estudio, trabajo o cualquier otro frecuentado por ellos durante diez años y un día o a comunicarse con ellos y se le impone una medida de libertad vigilidad durante cinco años tras el cumplimiento de la pena de cárcel.

De la misma manera, se la condena a 12 meses de multa con una cuota diaria de seis euros por cada uno de los hermanos, por dos delitos de exhibición de pornografía infantil y deberá indemnizarlos con 20.000 euros a cada uno.