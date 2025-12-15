César Soto dirigirá el Guadalajara-Barcelona

Madrid, 15 dic (EFE).- César Soto Grado, del Comité Riojano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir este martes el encuentro Guadalajara-Barcelona, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
Designaciones para los partidos del martes:
Eibar-Elche Alejandro Quintero
Deportivo-Mallorca Miguel Ángel Ortiz
Sporting-Valencia Alejandro Muñiz
Guadalajara-Barcelona César Soto
Eldense-Real Sociedad Francisco José Hernández
