Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo (León) tras simular un robo de móviles

Ponferrada (León), 15 dic (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Villafranca del Bierzo (León) al conocido como 'El Truhán', un estafador con un amplio historial delictivo en España, tras esclarecer un fraude relacionado con la compra y venta de dos teléfonos móviles de alta gama.

El detenido tenía tres órdenes de detención pendientes y cinco de averiguación de domicilio, han informado fuentes de la Guardia Civil este lunes en nota de prensa.

La investigación comenzó en octubre, después de que una mujer denunciara el hurto de dos terminales valorados en 2.749 euros.

Los agentes descubrieron que la denuncia era falsa y que la mujer había actuado junto al estafador para obtener un beneficio económico: financiaron los móviles, simularon su robo y luego los vendieron en plataformas de segunda mano, donde obtuvieron más de 2.500 euros.

'El Truhán' es conocido por su estrategia delictiva basada en identidades falsas y cobros mediante terceros, y su detención refuerza la acción de la Guardia Civil contra fraudes organizados. EFE

