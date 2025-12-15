Espana agencias

Ayuso pide a los extremeños que "confíen en el PP" para dar una mayoría absoluta a Guardiola y acabar con "amenazas"

La dirigente madrileña instó a respaldar la propuesta de María Guardiola para la región, asegurando que se requiere una administración sólida y cohesiva capaz de resolver los desafíos cotidianos de los ciudadanos y dejar atrás negociaciones e inestabilidad

El énfasis en la necesidad de que la administración regional funcione con cohesión y sin interferencias derivadas de negociaciones políticas marcó el mensaje de Isabel Díaz Ayuso durante su intervención ante los militantes del Partido Popular. La dirigente de la Comunidad de Madrid trasladó a los votantes de Extremadura que la estabilidad institucional pasa por conceder al Partido Popular una mayoría absoluta, una medida que, según su análisis, garantizaría un gobierno capaz de afrontar los desafíos cotidianos de los ciudadanos y evitaría episodios de inestabilidad. Según publicó el medio que cubrió la intervención, Ayuso defendió con contundencia el proyecto liderado por María Guardiola en Extremadura, subrayando que “nada nos gustaría más” que contar con el apoyo de los ciudadanos para esa alternativa política.

Durante la tradicional cena de Navidad del Partido Popular madrileño, celebrada en la víspera de las elecciones autonómicas, Ayuso pidió específicamente a los extremeños que respalden la candidatura de Guardiola y confíen en las propuestas del PP para la región. De acuerdo con la información proporcionada por el citado medio, la presidenta madrileña sostuvo que el fin de la inestabilidad pasa por poner fin a lo que describió como “chantajes y amenazas a que te pongan una moción”. En ese sentido, criticó las negociaciones constantes y los pactos de coalición, que a su juicio introducen un elemento de incertidumbre que resulta perjudicial para la gestión pública.

Según detalló el medio, Ayuso mostró preocupación por las cuestiones prácticas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos extremeños. Señaló como ejemplos la falta de trenes, la ausencia de infraestructuras básicas y una presión fiscal elevada. “La gente está harta… que no llegan trenes, que no llegan las infraestructuras básicas y están fritos a impuestos, fritos a demagogia, siempre hablando de lo que no ocurre en lugar de poner el acento en los problemas reales”, afirmó la responsable madrileña en su discurso, de acuerdo al reporte de prensa.

Al hacer referencia a su propia experiencia en Madrid, Ayuso indicó que su comunidad también atravesó periodos de gobiernos de coalición y llamó la atención sobre la importancia de contar con un gabinete “unido y de un solo color”. Relacionó directamente la estabilidad política con la eficacia en la gestión pública, argumentando que en esas circunstancias los distintos departamentos pueden coordinarse de manera eficaz. “Significará que es un gobierno en el que una cartera habla con la otra y cuando uno habla de economía, sabe que habla de energía y sabe que muchas veces la energía tiene que ver con el medioambiente y el medioambiente con la digitalización, y se tiene que hacer en base a una ordenación del territorio justa y equilibrada, teniendo en cuenta los pequeños municipios”, expuso Díaz Ayuso, recogió el medio en su cobertura.

Ayuso insistió en que Extremadura precisa una administración fuerte y centrada en el bien común. Sostuvo que las coaliciones solo contribuyen al bloqueo institucional y tildó a la competencia política de recurrir al “chantaje” para condicionar la toma de decisiones. Bajo esa premisa, reiteró la petición a los electores extremeños para que otorguen un apoyo mayoritario al PP. “Por eso le pedimos a todos los extremeños desde la Comunidad de Madrid que confíen en el Partido Popular y lo voten por mayoría absoluta”, afirmó Ayuso en declaraciones recogidas por el medio que asistió al evento.

Al centrarse en las propuestas de María Guardiola, la presidenta madrileña pidió respaldo para el plan presentado por la candidata popular, con el argumento de que solo un gobierno cohesionado puede afrontar de manera efectiva los problemas de infraestructura, movilidad y fiscalidad que afectan a la región. Según consignó el medio, la petición se orientó a dejar atrás las disputas internas y las dificultades inherentes a los pactos multipartitos, que según la visión defendida por Ayuso complican la respuesta del gobierno a las demandas sociales.

En su intervención, la dirigente madrileña trasladó también la idea de que la colaboración fluida entre las diferentes áreas de gobierno requiere un proyecto político homogéneo y sólido, integrando tanto temas económicos como cuestiones de sostenibilidad, digitalización y vertebración del territorio, incluidos los pequeños municipios. De acuerdo con la información del medio, Ayuso ligó este modelo de gobierno con la aspiración de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, sugiriendo que la dirección nacional del partido comparte el objetivo de contar con ejecutivos monocolor para impulsar políticas eficaces.

La convocatoria electoral en Extremadura y las expectativas que el PP se ha fijado en la región ocuparon así un lugar central en el discurso de Ayuso, quien trasladó ante la militancia madrileña y la audiencia extremeña la petición de una mayoría suficiente que permita a María Guardiola gobernar sin condicionantes externos. El medio que cubrió el acto remarcó cómo la presidenta autonómica centró su intervención en la necesidad de abordar los problemas inmediatos de la región, dejando de lado cuestiones que, en su juicio, distraen del foco principal.

Durante la velada, la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró que la experiencia de los últimos años con gobiernos de coalición favoreció su convencimiento de las ventajas que supone un ejecutivo unificado. Citó como ejemplo la coordinación entre carteras ministeriales y la capacidad de abordar problemáticas complejas desde una visión compartida, integrando economía, energía, sostenibilidad ambiental y desarrollo digital bajo un mismo marco regulador, prestando atención a la diversidad territorial de Extremadura.

Según insistió el medio, Ayuso concluyó su llamamiento explicitando la necesidad de terminar con lo que denominó “amenazas” para dar paso a un periodo de estabilidad institucional y poner el foco en las necesidades concretas de la ciudadanía de Extremadura.

