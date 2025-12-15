Espana agencias

Autónomos denuncian "falta de legitimidad" en elección de representantes de transportistas

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, formada en gran parte por transportistas autónomos, denuncia una "falta de legitimidad" en el proceso de elección de los representantes que integran el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

El pasado 10 de diciembre, el Ministerio de Transportes anunció los representantes del CNTC, el órgano que sirve de interlocutor social del sector del transporte, mercancías y viajeros por carretera a la hora de negociar con la Administración.

Sin embargo, la Plataforma ha quedado excluida puesto que no han superado los controles de verificación, pero, en su opinión, si no se hubiesen cambiado las "reglas del juego" en el proceso de selección, estaría dentro del comité.

Actualmente, el voto está condicionado al número de camiones que tenga una empresa, por lo que, por ejemplo, una compañía con 100 camiones, siendo solo una, influye más que 50 pequeñas empresas de transporte.

Por ello, la organización pide la impugnación de este proceso "antidemocrático, inconstitucional y discriminatorio", inhabilitando de inmediato las competencias de este comité "hasta una elección justa".

Además, reclama la intervención de la justicia para que investigue una “presunta” prevaricación por parte de la empresa externa que ha llevado a cabo la "encuesta" de comprobación y de la Dirección General de Transporte.

La organización no descarta convocar movilizaciones en las próximas fechas navideñas, como ocurrió en marzo de 2022, cuando un paro del transporte puso en vilo a España durante dos semanas. EFECOM

