Espana agencias

A.Saudí exportó productos no petroleros por 219.000 millones de dólares en un año y medio

Guardar

Riad, 15 dic (EFECOM).- Arabia Saudí anunció este lunes que sus exportaciones no petroleras han registrado un récord de unos 219.000 millones de dólares en los últimos dieciocho meses, en el marco de su plan para promover la industria no petrolera y diversificar sus ingresos, fuertemente dependientes del crudo.

"Las exportaciones no petroleras registraron un récord en 2024 de 515.000 millones de riales (poco más de 137.263 millones de dólares), mientras que en el primer semestre de 2025 registró un histórico de 307.000 millones de riales (unos 81.825 millones de dólares", dijo el ministro de Industria y Recursos Minerales saudí, Bandar al Khorayef.

Esta última "es la cifra semestral más alta de exportaciones saudíes no petroleras", subrayó el ministro en un discurso ante una conferencia celebrada en Riad sobre el programa "Hecho en Arabia Saudí", aplicado por el rico reino petrolero árabe en el marco de su Visión 2030.

Al Khorayef celebró el "éxito" de ese programa, y afirmó que el récord de exportaciones no petroleras alcanzado "refleja el papel de la industria como un pilar fundamental en los planes para diversificar la economía del Reino en conformidad con la Visión 2030".

El programa "Hecho en Arabia Saudí" fue lanzado en 2021, tres años después de anunciar dicha visión saudí, patrocinada por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, y en los últimos años el Gobierno de Riad ha ejecutado numerosas iniciativas multimillonarias en todos los ámbitos para modernizar el país, incluidos enormes proyectos turísticos, como la futurista ciudad de Neom.

La declaración de Al Khorayef coincide con el anuncio de una desaceleración de la inflación interanual en Arabia Saudí que, según un comunicado de la Agencia Pública de Estadística saudí, registró un 1,9 % en noviembre frente a 2,2 % en octubre de 2025.

Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y cuenta con alrededor del 17 % de las reservas de crudo del mundo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Otro directivo de Acciona niega conocer a Cerdán y cualquier irregularidad con Servinabar

Infobae

La obesidad sarcopénica acelera el deterioro cognitivo en personas mayores

Infobae

El Hiopos Lleida busca regresar a la senda de la victoria en Bilbao

Infobae

El sector editorial en España crecerá más "moderadamente" en 2025, en torno a un 4 %

Infobae

Febrero: Doncic conmocionó la NBA, los Eagles volaron en la NFL y Marcelo dijo adiós

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

ECONOMÍA

Sánchez anuncia un abono de

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”