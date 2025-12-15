Espana agencias

Argentina emite nueva deuda pública en pesos y dólares para financiar el Tesoro

Guardar

Buenos Aires, 15 dic (EFECOM).- El Ministerio de Economía de Argentina dispusó este lunes la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de emisiones existentes por un montate que supera los 32 billones de pesos (aproximadamente 21.800 millones de dólares) y los 3.500 millones de dólares, respectivamente.

La norma de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este lunes en el Boletín Oficial, habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación celebrada el 11 de diciembre, incluyendo una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 de hasta 8 billones de pesos de valor nominal original (aproximadamente 5.460 millones de dólares).

Se autorizan, además, dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 de hasta 5 billones de pesos cada una (unos 3.412 millones de dólares) y dos instrumentos con ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montantes equivalentes.

En paralelo, la resolución autoriza ampliaciones de emisiones previas: la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos (2.933 millones de dólares); la Letra con ajuste CER al mismo vencimiento alcanza los 5 billones; la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplía a 4,8 billones (3.275 millones de dólares); y la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026 se incrementa hasta 3.555 millones de dólares.

Las emisiones se realizan “en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025”, de acuerdo con la resolución.

Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento según su indexación, incluyendo tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación (CER) y cobertura cambiaria. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Siempre disponibles', el calendario del Ejército de Tierra que da voz a 'héroes anónimos'

Infobae

Muere Ángel González-Adrio, jugador de la selección española en el primer Mundobasket

Infobae

Urtasun urge a una remodelación "en profundidad" del Gobierno para que la legislatura continúe

El titular de Cultura reclama al partido liderado por Pedro Sánchez cambios estructurales y una nueva prioridad en políticas sociales, mientras advierte que la inacción beneficia a la oposición y exige respuestas ante los recientes escándalos

Urtasun urge a una remodelación

Prisión sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real por presunto homicidio por imprudencia

Infobae

La Audiencia de Castellón condena a un hombre a dos años de prisión por abusar sexualmente de una menor

La Audiencia de Castellón condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presiona a Yolanda

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

ECONOMÍA

Marta Ortega desvela el “secreto”

Marta Ortega desvela el “secreto” del éxito de Inditex a los trabajadores de la multinacional en su mensaje de Navidad

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

DEPORTES

Ilia Topuria denuncia un intento

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano