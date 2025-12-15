AMP-Pradas admite "fallos" en la dana y dice que no fue la Generalitat la que quitó a los bomberos del Barranco del Poyo

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, responsable de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2004, ha admitido este lunes en el Congreso que se cometieron "fallos" antes y durante aquel día --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert-- y ha indicado que no fue el Gobierno autonómico el que pidió que se retiraran los bomberos forestales que en aquella jornada estuvieron en el Barranco del Poyo, que fue el que se desbordó por la tarde provocando la catástrofe.

Pradas había anunciado que no iba a contestar a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación sobre la dana, dada su condición de investigada en la causa penal, pero finalmente sí ha accedido a responder a algunas de ellas para hacer precisiones sobre las afirmaciones de algunos de sus interlocutores.

Lo ha hecho después de que los comisionados le reprocharan que no quisiera rendir cuentas al Congreso cuando hace dos semanas sí ofreció una entrevista televisiva y después de que algunos de ellos le acusaran de "mentir".

Tras dejar claro que se mantiene en lo que dijo en sede judicial y en el programa de televisión, en varios momentos Pradas ha señalado que muchas de las preguntas que le han hecho tienen respuesta en el papel que ha intentado leer al inicio de la sesión. La presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez Ramírez, no le ha dejado, alegando que el formato de la comisión es el de pregunta-respuesta, pero ha dicho que lo enviaría a los grupos parlamentarios. Pero en cuanto ha tenido oportunidad, Pradas ha leído parte de esos ocho folios para, según ha dicho, "dar la cara y colaborar".

En respuesta al diputado de Sumar Nahuel González, ha reconocido que hubo "fallos" antes del día de autos y también aquella jornada que se saldó con 230 muertos en la provincia de Valencia. Además, contestando al diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha explicado que antes del inicio de la reunión del Cecopi la información que ella tenía era que "los bomberos forestales estaban desplegados" en el Barranco del Poyo.

A la pregunta de quién los retiró, la exconsellera ha exhortado a los diputados a seguir haciendo esa pregunta "a ver si alguien les contesta". "Desde luego, la consellera Pradas, no". "¿Fue alguien de su Gobierno?", ha repreguntado Ibáñez, a lo que ella ha contestado: "Hasta dónde yo sé, no". Después ha indicado que eso tendrá que contestarlo "quien lo tenga que contestar" y que el asunto se está "investigando" y allí "se verá".

LA VERDAD SE SABRÁ

"Quiero colaborar hasta el final y sé que la verdad finalmente se sabrá", ha dicho la compareciente en otro momento de sus intervenciones, subrayando que estuvo siempre "al pie del cañón" en sus responsabilidades institucionales. "Hice mi trabajo institucional desde el primer minuto del día 29 y hasta el último minuto en el que me cesaron", ha sentenciado.

Y ha puntualizado que la ley establece las funciones que debe ejercer cada uno en situaciones como la de la dana: "Una cosa es quiénes tienen que decidir y elevar qué medidas se deben adoptar y otra quienes teníamos un papel institucional", ha comentado, lo que ha llevado a Ibáñez ha recordarle que ella tenía un papel "ejecutivo". "No era la reina Letizia", le ha soltado.

En respuesta a Vox, quién le ha preguntado quiénes eran los responsables de trasladar la información la tarde de la dana para actuar con anticipación, Pradas ha señalado a la Aemet y a la Confederación Hidrogáfica del Júcar.

Sobre la Agencia de Meteorolgía, Pradas ha dicho que la Aemet falló en sus predicciones "estrepitosamente" y que lo hizo por "negligente y ausente". Según ha explicado, el 28 de noviembre la Comunidad Valenciana se acostó con alerta amarilla y durante el día 29 la Aemet fue variando sus predicciones hablando en todo momento de que el umbral de lluvias iba a ser de entre 180 y 200 litros por metro cuadrado "y cayeron 800".

"Y el señor (José Ángel) Núñez (jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana) no habló en ningún momento de esos 800 litros sino de fuertes lluvias", ha puntualizado Pradas, incidiendo en que cuando se decreta la alerta hidrológica la Confederación Hidrográfica del Júcar debe avisar de posibles desbordamientos, "y no avisó", sino que envió un correo a las 18.43 horas.

"Los únicos correos de caudal de la Confederación se hicieron entre las 13.42 y las 16.13 horas; lo siguiente, ya fue informar de la crecida apocalíptica", ha explicado Pradas. Es más, ha precisado que a las 16.13 horas la Confederación les informó de que el Barranco del Poyo estaba "seco".

CONTRA LA AEMET Y LA CONFEDERACIÓN

En concreto, ha cargado contra el presidente de esta institución en la Comunidad Valenciana, Miguel Polo, por no haber trasladado en al Grupo de Seguimiento del Riesgo --del que formaba parte-- "los avisos de superación de los 30, 70 y 150 litros", "incumpliendo" así el propio protocolo interno de información escalonada de la Confederación", que, por cierto, ha denunciado Pradas, "lo ha escondido".

La exconsellera ha puntualizado que tanto Núñez como Polo dependen de la codirectora del Cecopi, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien cree que si hubiera estado en la reunión, las comunicaciones hubieran "sido más directas" y "hubiera mejorado en todo la coordinación".

Pero también ha lanzado sus dardos contra el el Ministerio de Transición Ecológica, del que, según se ha quejado, sólo recibió una llamada del secretario de Estado a partir de las 20.00 horas, una llamada en la que sólo le comunicó que no le podía asegurar que la presa de Forata fuera a reventar.

A preguntas del PSOE, quien ha cuestionado que se tardaran dos horas desde la convocatoria del Cecopi hasta que éste se reunió, Pradas ha recomendado a la socialista Marta Trenzano que se leyera el Plan sobre la convocatoria del Cecopi con el nivel 2 de alerta y le ha preguntado "cuántos cecopis se convocaron con el Gobierno del Botánic estando en alerta roja".

En todo caso, ha apuntado que todas las decisiones que se tomaron en ese Cecopi fueron atendiendo a lo que los técnicos iban proponiendo y ha rechazado que el expresidente Mazón participara en la redacción del mensaje y en la decisión de mandarlo. "Fue una propuesta técnica. Yo no pedí autorización a nadie ni esperé a nadie para el envío de la alerta, con la que siempre estuve de acuerdo, pese a que hubo discrepancias entre los técnicos de mayor rango", ha revelado.

Además, ha recalcado que el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana "no menciona en ningún momento el Es-Alert: ni qué es, ni cómo se usa, ni quién debe determinar su contenido, ni de quién es responsable su envío, ni qué autoridades deben validarlo, ni ante qué previsiones o valores observados ha de enviarse ni a qué zonas".

FALTA REGULACIÓN SOBRE LAS ALERTAS

En este contexto, ha instado a la comisión a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que apruebe unas "regulaciones técnicas" sobre el Es-Alert, y ha aprovechado para criticar a la exconsellera socialista y antecesora en su cargo por no haber testeado el sistema "jamás", a pesar de que ella misma dijo que le "avergonzaba".

El primero en hacer hablar a Pradas ha sido el portavoz de Bildu, Mikel Otero, quien le ha acusado de no haber asumido la responsabilidad que le correspondía por ley ante la dana. Frente a esto, la exconsellera se ha defendido indicando que existe una "selva normativa" con normas que se "contradicen" unas a otras.

"Cuando esté a punto de entrar en la cárcel se acordará de este día y pensará que pudo decir mucho más", ha dicho Rufián, quien ve a Pradas como "la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles" gestionaron la dana.