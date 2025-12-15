Espana agencias

AFP Group prevé facturar 72 millones este año, un 42 % más

Guardar

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- La compañía española AFP Group, que es la licenciataria de Adidas para el deporte del pádel en todo el mundo, prevé facturar unos 72 millones de euros este año, un 42 % más.

Así lo ha dado a conocer la compañía durante un encuentro celebrado en Barcelona con distribuidores, clientes, accionistas y colaboradores.

En un comunicado, el consejero delegado del grupo, José Luis Sicre, ha asegurado que si hace diez años dos de cada tres pistas de pádel en el mundo estaban en España, hoy apenas suponen el 25 %, lo que demuestra el incremento de la afición por este deporte en otros países. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapata Tenor presenta en Madrid su disco sinfónico con temas de Rosalía, Shakira o Sabina

Infobae

Felipe VI rechaza sectarismos y pide diálogo en el centenario de L'Hospitalet como ciudad

Infobae

El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Infobae

C. Tangana volverá a Agorazein para un gran concierto en el Movistar Arena en 2026

Infobae

Pradas pide perdón a las víctimas de la dana por no haber hecho más: "Lo llevaré toda la vida conmigo"

Pradas pide perdón a las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”