AFP Group prevé facturar 72 millones este año, un 42 % más

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- La compañía española AFP Group, que es la licenciataria de Adidas para el deporte del pádel en todo el mundo, prevé facturar unos 72 millones de euros este año, un 42 % más.

Así lo ha dado a conocer la compañía durante un encuentro celebrado en Barcelona con distribuidores, clientes, accionistas y colaboradores.

En un comunicado, el consejero delegado del grupo, José Luis Sicre, ha asegurado que si hace diez años dos de cada tres pistas de pádel en el mundo estaban en España, hoy apenas suponen el 25 %, lo que demuestra el incremento de la afición por este deporte en otros países. EFECOM