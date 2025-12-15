Espana agencias

Acepta 4 años tras reconocer que fletó cuatro pateras en las que murieron 96 inmigrantes

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 15 dic (EFE).- Un ciudadano senegalés ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel tras reconocer ante la Audiencia de Las Palmas que forma parte de una red tráfico de inmigrantes arraigada en Marruecos que fletó entre agosto y octubre de 2022 cuatro pateras hacia Canarias en las que murieron 96 personas.

El caso lo ha juzgado este lunes en Fuerteventura la sección sexta de la Audiencia, que ha dictado sobre la marcha una sentencia de conformidad en vista del acuerdo al que han llegado la Fiscalía y la defensa de S.C., quien se enfrentaba, en principio, a una solicitud de seis años de cárcel.

La investigación que ha dado pie a la condena de S.C. se inició después de que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Las Palmas constatara la existencia de una organización radicada al sur de Marruecos dedicada a fletar pateras y neumáticas para transportar inmigrantes, generalmente subsaharianos, hasta Canarias.

Al frente de la organización se sitúa un senegalés llamado K.D., conocido como Pa Gambia o Le Veux, la persona que tenía los contactos para "poder sacar las pateras sin ser interceptadas por la policía o la marina marroquí", según el escrito de acusación de la Fiscalía, ya convertido en relato de hechos probados.

A su servicio operaban varios colaboradores, todos subsaharianos, que se encargaban de captar a los inmigrantes, controlar su alojamiento previo al embarque en los hospedajes, realizar las listas de pasajeros, gestionar los cobros y coordinar los traslados hacia los puntos de salida.

Entre los miembros identificados, además de Pa Gambia, figuran B.M., M.M. (Penda), A.D. (General), M.S. (Comando) y el ahora condenado S.C., entre otros.

La acusación relaciona con esta red la llegada de, al menos, cuatro neumáticas entre agosto y octubre de 2022 con un total de 96 fallecidos. En la segunda de ellas viajó a Canarias el acusado S.C..

La primera de las embarcaciones salió desde Tan Tan (Marruecos) y naufragó el 10 de agosto de 2022 con 61 personas a bordo sin que hubiera supervivientes.

La segunda fue rescatada el 19 de septiembre de 2022 en aguas cercanas a Fuerteventura y en ella viajaban 56 inmigrantes.

La tercera, que fue detectada el 1 de octubre de 2022 cerca de Gran Canaria por el buque Bulk Japan, zarpó de las costas africanas con 34 personas de las que solo sobrevivió un hombre, mientras que en la cuarta patera murió una mujer y dio lugar a un procedimiento abreviado en el que otro implicado fue condenado a cuatro años de prisión.

Fruto de la investigación policial se pudo averiguar que en la embarcación del 19 de septiembre de 2022, que fue trasladada a Fuerteventura, viajaba S.C., el ciudadano senegalés que permanece en prisión desde el 14 de octubre de 2022.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, si bien comenzó siendo un inmigrante más, el procesado "se incorporó a la estructura organizativa llegando a situarse junto a aquellos que ejecutaban directamente las ordenes de Pa Gambia y se reunía con este".

Además de realizar funciones de captación de inmigrantes, S.C. se dedicaba a elaborar las listas de las personas que embarcaban; recibir los pagos de los inmigrantes; vigilarlos en los pisos donde se alojaban antes de integrarlos en la lista de viajeros y acompañarlos al desierto donde les proporcionaban el material para embarcar: neumática, gasolina y motores.

En la embarcación en la que llegó a Fuerteventura, S.C. "viajó junto a los patrones y se comunicó con la organización aportando la posición de la patera en todo momento”.

Según la acusación, este senegalés "era consciente de que el medio utilizado por la organización para la que trabajaba ponía en peligro la vida y la integridad física de las personas y sabía que su actividad permitía la entrada ilegal de ciudadanos subsaharianos a Europa". EFE

