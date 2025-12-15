A juicio los presuntos pilotos de una patera con tres inmigrantes muertos por golpes en el viaje

La Audiencia de Almería va a acoger desde este martes el juicio contra dos presuntos patrones de una patera en la que murieron tres personas a consecuencia de los golpes e impactos que sufrieron en la cabeza durante la travesía debido a las condiciones climatológicas del mar y a la "alta velocidad" con la que navegaron los responsables de la embarcación.

La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados siete años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años más, en concurso ideal, por tres delitos de homicidio por imprudencia a raíz de dichas muertes, según figura en el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

La patera partió de las costas de Argelia sobre las 22,00 horas del 12 de octubre de 2024 con unas 30 personas de origen marroquí a bordo, de modo que hizo la mayor parte de la travesía en horario nocturno.

En este sentido, la primera muerte tuvo lugar apenas una hora después de producirse la salida mientras que las otras dos se dieron en torno a las 3,00 horas, si bien la patera --que quedó a la deriva por la rotura de motor-- no fue rescatada hasta las 12,24 horas del día siguiente.

El fiscal señala el "desprecio a las más elementales normas de previsión y cuidado" que tuvieron los acusados a la hora de realizar la navegación, ya que con su conducta los ocupantes comenzaron a sufrir "numerosos golpes e impactos con la embarcación e incluso entre ellos"

Así, consta que las tres víctimas sufrieron violentos golpes en la cabeza, toda vez que los ocupantes iban "cayendo unos encima de otros", lo que también derivó en algunos "episodios de asfixia"; todo ello mientras el piloto y el ayudante hacían "caso omiso" de sus advertencias y peticiones de socorro "mientras se reían y amenazaban con golpes a todos ellos para que no se movieran".

El fiscal atribuye a los acusados de origen argelino --uno de ellos con antencedentes por delitos contra los extranjeros-- la organización y preparación del viaje que emprendieron con la intención enriquecerse "de forma directa" con la "inmigración clandestina", ya que habrían cobrado a cada inmigrante a través de sus colaboradores unos 8.000 euros.

La embarcación semirrígida de unos ocho metros de eslora iba equipada con un motor fueraborda de 300 caballos pero carecía de iluminación, equipos de rescate, y elementos de emergencias. Debido a las condiciones meteorológicas, llegó a entrar abundante agua a la patera durante el trayecto.

Los ocupantes de la patera fueron rescatados tras más de 14 horas de viaje por el buque 'Guardamar Polimnia' de Salvamento Marítimo a unas 41 millas náuticas de Mesa Roldán. Además de las peticiones privativas de libertad, la Fiscalía también pide indemnizaciones para los familiares de los fallecidos por un importe global de 1.110.000 euros.