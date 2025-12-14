Villalibre resiste el acoso de Andrés Martín y conserva el liderato pese a no marcar

Madrid, 14 dic (EFE).- El delantero del Racing de Santander Asier Villalibre continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion (Segunda División), con diez dianas, pese a encadenar su segundo partido consecutivo sin marcar.

Una 'sequía' que no desaprovechó su compañero de equipo Andrés Martín para situarse a sólo un tanto del 'Búfalo' tras anotar el único gol del conjunto cántabro (1-1) en el encuentro que los de José Alberto López disputaron el sábado con el Leganés.

Andrés, que firmó su tercer tanto en las dos últimas jornadas, volvió a mostrar su sensacional entendimiento con Iñigo Vicente, el mejor asistente de la Liga, y envió a las redes a los sesenta y tres minutos un pase hacia atrás desde la línea de fondo del mediapunta racinguista.

Un gol que permitió a Andrés Martín auparse a la segunda plaza de la clasificación, igualado a nueve dianas con los jugadores del Almería Sergio Arribas y Adrián Embarba, que no lograron anotar en al presente jornada.

-- Clasificación tras la disputa de la 18ª jornada:

- Con 10 goles: Villalibre (Racing Santander).

- Con 9 goles: Embarba y Arribas (4p) (Almería); Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña).

- Con 7 goles: Fuentes (Córdoba); Yeremay (1p) (Deportivo); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (2p) y Gelabert (1p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Carlos Fernández (1p) (Mirandés).

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Min-su (KOR) (Andorra); Marcos Fernández (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Chupe (1p) (Málaga).

- Con 4 goles: Jefté Betancor (Albacete); Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P), Cipenga (CGO) (Castellón); Matos (Ceuta); David Mella (Deportivo); Jorge Pascual y Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p), Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p); Mateo Mejía (COL) (1p) y Curro (2p) (Burgos); Camara (GUI), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Rubén Díez (3p) (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla (Eibar); Enrique Clemente (Las Palmas); Duk (CVE) y Diego García (2p) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal y Thalys (BRA) (Almería); Gael Alonso y Nieto (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) y Moussa (MAL) (Cádiz); Doué (FRA) (Castellón); Dalisson (Córdoba); Diego Collado, Paco Cortés y Ribeiro (BRA) (Cultural); Luismi Cruz y Stoichkov (Deportivo); José Corpas (1p) (Eibar); Faye (SEN), Sola y y José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich, Sielva (2p) y Ntamack (FRA) (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Alex Millán y Diawara (GUI) (Leganés); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Einar, Larrubia y Dani Lorenzo (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p) y Jon Balda (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Soberón, Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Alex Muñoz y Arnau (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza y Morante (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Dawda (MAU) y Roger Martí (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Mabil (AUS), Douglas (BRA) (1p), Pablo Santiago, Alberto Jiménez y Brignani (ITA) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR), Konrad (USA), Zalazar, Marcos Fernández y Cristian (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requena y Diego Bri (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic y Thiago Ojeda (ARG) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista, Adu Ares y Nolaskoain (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Pulido, Kortajarena (1p) y Ángel Pérez (Huesca); Barcia, Pejiño y Manu Fuster (Las Palmas); Roberto López, Rubén Peña y Cissé (GUI) (Leganés); Lobete (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí y Varela (Mirandés); Gustavo Puerta (COL), Facu González (URU) y Maguette Gueye (SEN) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa y Gorosabel (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Bakis (TUR), Toni Moya, Francho y Tachi (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete). EFE