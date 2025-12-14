Varios municipios afectados por la dana suspenden las clases este lunes por las lluvias

València, 14 dic (EFE).- Varios de los municipios de la "zona cero" de la dana del 29 de octubre de 2024 de la provincia de Valencia han decidido suspender las clases este lunes al mantenerse las alertas por lluvias, entre ellos Paiporta, Catarroja, Benetússer y Aldaia.

También ha decidido el cierre de los centros educativos el Aayuntamiento de Alboraia, que suspenderá la actividad del Espai Jove, Centro de Día, Pas a Pas, EPA, el Centro de Estimulación Temprana, las instalaciones deportivas y la Casa de Cultura.

La ciudad de València lo hará parcialmente, en 32 centros ubicados en zonas inundables y en tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo.

La Universidad Politècnica de València (UPV) -en sus campus de València y Gandia- y la Universitat de València (UV) suspenderán también las clases presenciales por la mañana, al mantenerse la situación de alerta roja en el litoral de Valencia hasta las 06:00 de la mañana de este lunes. EFE