Espana agencias

Varios municipios afectados por la dana suspenden las clases este lunes por las lluvias

Guardar

València, 14 dic (EFE).- Varios de los municipios de la "zona cero" de la dana del 29 de octubre de 2024 de la provincia de Valencia han decidido suspender las clases este lunes al mantenerse las alertas por lluvias, entre ellos Paiporta, Catarroja, Benetússer y Aldaia.

También ha decidido el cierre de los centros educativos el Aayuntamiento de Alboraia, que suspenderá la actividad del Espai Jove, Centro de Día, Pas a Pas, EPA, el Centro de Estimulación Temprana, las instalaciones deportivas y la Casa de Cultura.

La ciudad de València lo hará parcialmente, en 32 centros ubicados en zonas inundables y en tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo.

La Universidad Politècnica de València (UPV) -en sus campus de València y Gandia- y la Universitat de València (UV) suspenderán también las clases presenciales por la mañana, al mantenerse la situación de alerta roja en el litoral de Valencia hasta las 06:00 de la mañana de este lunes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hallan el cadáver de hombre en zona de difícil acceso cerca de Venta de Baños (Palencia)

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 15 de diciembre de 2025

Infobae

El petróleo Brent baja un 0,26 %, hasta los 61,12 dólares por barril

Infobae

Interceptan a 58 personas llegadas en cuatro pateras a Ibiza y Formentera

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”