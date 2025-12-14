Valverde: "Esto es un paso atrás, hoy no hemos estado bien"

Vigo, 14 dic (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, apuntó este domingo que el Celta estuvo “más certero” que su equipo, el cual acusó “el golpe” que supuso fallar un penalti que, a su juicio, los hubiese metido en el encuentro.
“Ellos han sido certeros y nosotros no hemos tenido suficiente pegada para transformar alguna de las pocas ocasiones que hemos tenido. En el primer tiempo estuvimos bastante previsibles, jugamos sin ritmo. Necesitábamos algo más y por eso los cambios en el descanso”, afirmó en rueda de prensa.
“Hoy no hemos estado bien, independientemente del resultado. Ellos transmitían más peligro en ataque que nosotros. Esto es un paso atrás”, subrayó Valverde, para quien el objetivo de su equipo este año no era acabar en puestos de Liga de Campeones.
“Queda mucha Liga. Hay que seguir. La Champions es un objetivo muy glamuroso, pero hay que mirar a todos los lados porque nos tenemos que manejar con tres competiciones. Nos gustaría volver a Europa la próxima temporada, pero aquí hay mucha igualdad”, incidió.
Desde el punto de vista anímico, el técnico vasco admitió que el penalti fallado por Nico Williams fue “un golpe” porque “quedaba mucho tiempo para intentar igualar el partido”.
“Incluso después tuvimos la ocasión al palo porque quedaban diez minutos y el añadido. Parece que todo se nos ha puesto de espalda. No hemos podido engancharnos al partido y tampoco hemos tenido demasiado juego para generar ocasiones”, destacó.
Sobre la vuelta de Iñaki Williams, dijo que es una gran noticia para el equipo: “Supone mucho que vuelva a estar Iñaki. Acusó un poco la inactividad, pero es un paso que vuelva a entrar en la rotación”. EFE
