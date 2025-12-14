Espana agencias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Guardar

Huelva, 14 dic (EFE).- El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de cárcel por acceder a una gasolinera de Huelva tras forzar la ventana y manipular el ordenador y caja registradora apoderándose de moneda fraccionada de escasa cuantía, solo 1,48 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura, concurriendo la agravante de reincidencia.

Se le deniega el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión.

Se considera probado que el acusado, condenado en varias ocasiones por delito de robo con fuerza en casas y locales, sobre las 02:30 horas del día 21 de octubre de 2024, tras forzar la ventana de una gasolinera en la Avenida Cristóbal Colón de Huelva procedió a manipular el ordenador y caja registradora a los que accedió a través de la ventana, apoderándose de 1,48 euros.

Poco después fue detenido y devolvió esa cantidad a la propiedad de la gasolinera, que no ha reclamado indemnización alguna. EFE

lra/av/jlg

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños acusa a Argüello de romper la "neutralidad" y le pide que respete a la democracia

Infobae

Flamengo y Pyramids miden fuerzas por el billete a la final de la Copa Intercontinental

Infobae

Los tasadores hipotecarios secundarán una huelga a partir del lunes por un acuerdo marco

Infobae

El Castellón quiere despedir año en casa a lo grande ante Mirandés que huye del descenso

Infobae

Van der Poel regresa a lo grande y se corona en Namur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”