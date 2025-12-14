Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Huelva, 14 dic (EFE).- El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de cárcel por acceder a una gasolinera de Huelva tras forzar la ventana y manipular el ordenador y caja registradora apoderándose de moneda fraccionada de escasa cuantía, solo 1,48 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura, concurriendo la agravante de reincidencia.

Se le deniega el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión.

Se considera probado que el acusado, condenado en varias ocasiones por delito de robo con fuerza en casas y locales, sobre las 02:30 horas del día 21 de octubre de 2024, tras forzar la ventana de una gasolinera en la Avenida Cristóbal Colón de Huelva procedió a manipular el ordenador y caja registradora a los que accedió a través de la ventana, apoderándose de 1,48 euros.

Poco después fue detenido y devolvió esa cantidad a la propiedad de la gasolinera, que no ha reclamado indemnización alguna. EFE

