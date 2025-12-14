Espana agencias

Tensión a la llegada del Real Oviedo tras la goleada sufrida en Sevilla

Guardar

Oviedo, 14 dic (EFE).- Mientras que el Real Oviedo busca el que será su tercer entrenador de la temporada tras la destitución de Luis Carrión horas después de caer goleado ante el Sevilla (4-0), unos 200 aficionados oviedistas esperaron en el Carlos Tartiere a la llegada de la expedición azul y se vivieron momentos de tensión a la salida de los futbolistas y del que hasta hoy ha sido su cuerpo técnico.

Pasadas las 21:15 horas, y tras aterrizar en el Aeropuerto de Asturias, el autobús del Real Oviedo llegó al Tartiere y allí un numeroso grupo de aficionados recibió con insultos a los jugadores y directivos, viviéndose momentos de tensión en los que la seguridad privada tuvo que intervenir, en especial para proteger a Carrión.

Aunque no hubo agresiones físicas, sí muchos aficionados se acabaron muy cerca de los coches y una de las lunas del vehículo de Salomón Rondón, delantero del Real Oviedo, acabó resquebrajada cuando salió del aparcamiento del estadio.

El Real Oviedo, que tras perder en Sevilla por 4-0 suma 10 puntos en 16 jornadas, es penúltimo de Primera División y está a cinco puntos de la salvación, negocia ahora con el Real Valladolid la incorporación del técnico Guillermo Almada, que solo podría acabar en la capital del Principado tras una cesión de los derechos federativos.

Almada, entrenador uruguayo de 59 años que con los Tuzos de Pachucha logró varios títulos nacionales y continentales, llegó al Real Valladolid el verano pasado y en 18 jornadas ha sumado 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas, siendo el equipo pucelano décimo en la Segunda División española.

Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, sigue teniendo en alta estima el trabajo de Guillermo Almada y por eso ahora lo quiere como el tercer técnico del Oviedo este curso tras Paunovic y Carrión, a pesar de que el uruguayo estaba siendo muy discutido en Valladolid. EFE

Pfg/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere tras perder el control de la motocicleta que conducía en Sevilla

Infobae

1-1. Un gol del Ceuta a un minuto del final impide a Las Palmas asaltar el segundo puesto

Infobae

Villalibre resiste el acoso de Andrés Martín y conserva el liderato pese a no marcar

Infobae

1-0. Greenwood desatasca al Marsella y hunde al Mónaco

Infobae

El Racing sale reforzado en el liderato pese a no pasar del empate

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”