Temas del día de EFE España del lunes 15 de diciembre de 2025

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político, en medio de la crisis desatada por los casos de corrupción y de acoso que afectan al PSOE y con los socios de Sumar reclamando una remodelación urgente y profunda del Ejecutivo que permita afrontar lo que queda de Legislatura.

- A las 12.00 horas.

Madrid - La borrasca de alto impacto Emilia continúa azotando con fuerza en el este peninsular y las intensas lluvias se extenderán desde la provincia de Almería hasta Cataluña, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene el aviso 'rojo' (peligro extraordinario) en varias zonas de la Comunitat Valenciana ante las precipitaciones torrenciales que pueden llegar a sumar durante este episodio hasta 250 litros por metro cuadrado.

Madrid - La exconsellera encargada de Emergencias en la dana del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, y Cayetano García Ramírez, que era secretario autonómico de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, comparecerán en el Congreso ante la comisión de la crisis derivada de la tragedia.

- 11:00 horas

Zaragoza - El presidente de Aragón, Jorge Azcón, convoca las primeras elecciones anticipadas en la comunidad, previsiblemente el 8 de febrero, lo que obliga a los partidos a preparar en tiempo récord campaña electoral y candidaturas, que por el PSOE liderará, salvo sorpresa en primarias, la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Madrid - Tras cuatro días consecutivos de huelga de médicos en toda España, el Ministerio de Sanidad se reúne con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco para consultarles si retira el borrador y, con ello, todas las mejoras que introduce para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como le ha exigido el PP.

Madrid - El Ministerio de Trabajo trata de cerrar un acuerdo con los sindicatos sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento y la adopción de otros nuevos, tras dar por concluida la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, ante su rechazo a la propuesta gubernamental.

Madrid - Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer los datos de compraventas de viviendas de octubre después de que un mes antes las transacciones remontaran un 3,8 % y marcaran su mejor septiembre desde 2007.

Madrid - Las últimas cifras del sistema universitario español muestran una expansión en el número de centros superiores, de títulos y de facultades, así como un aumento del profesorado docente investigador y un nuevo récord en el número de alumnos, aunque su crecimiento es más lento y no acaba de superar la barrera de los 2 millones de estudiantes.

Madrid - El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, la académica Dolores Corbella y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, presentan las novedades y las palabras que se incorporan a la versión electrónica 23.8.1 del 'Diccionario de la lengua española'.

Madrid - Oona Chaplin es Varang, el personaje que da oscuridad a la tercera parte de 'Avatar', una de las películas del año, que se estrena este viernes en cines para completar una saga con la que James Cameron logra algo "muy similar" a su mítico abuelo: unir a todos los espectadores en un mismo sentimiento, dice a EFE la actriz. Marina Estévez Torreblanca.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - El rey Felipe VI visita L’Hospitalet de Llobregat con motivo del centenario de la ciudad, la segunda con mayor población de Cataluña, donde se reúne con miembros del consistorio, antes de trasladarse al centro de transformación digital "La Florida 6.0", acompañado del presidente catalán Salvador Illa.

Madrid - Negro, terciopelo, seda y mucho, mucho brillo es lo habitual para quienes, incluso en familia, quieren ser epítome de la elegancia en las comidas y cenas de Navidad, fechas que han ampliado la etiqueta para convertirse en una reuniones muy cómodas. ¿De qué vas, de gala o en pijama?

Madrid - Un fiscal general de Estado condenado, dos secretarios de Organización del PSOE encarcelados, un apagón sin precedentes que dejó a casi toda España a oscuras durante horas, un verano en llamas por los incendios o el fenómeno Rosalía son algunas de las noticias que han copado portadas y telediarios este 2025. Enrique Rodríguez de la Rubia

Madrid - España cerrará el año con un crecimiento cercano al 3 %, más del doble del previsto para la Eurozona, gracias al dinamismo del mercado laboral y a la fortaleza del consumo de las familias y la inversión, en un escenario global marcado por los aranceles y en un contexto interno en el que siguen pendientes retos estructurales.

09:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto).

10:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado. (Texto).

11.00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid).

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- La portavoz de Comuns en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

11:00h.- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- L'HOSPITALET CENTENARIO.- El rey Felipe VI visita el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat y posteriormente, a las 11:45 horas, se traslada al centro de transformación digital "La Florida 6.0" (Av. Primavera, 71). Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Plaça de l´Ajuntament, 11). (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES ARAGÓN.- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece ante los medios de comunicación para oficializar el adelanto electoral en la comunidad, previsiblemente para el 8 de febrero. Edificio Pignatelli. Sala de Columnas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:00h.- Miajadas (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y miembros de la candidatura de Unidas por Extremadura en las elecciones autonómicas mantienen un encuentro con el sector agrario de esta comunidad autónoma. (Foto)

12:00h.- Madrid.- GOBIERNO BALANCE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en una rueda de prensa para hacer balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo'. (Texto) (Vídeo) (Foto)

12.30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 3, Madrid). (Vídeo) (Foto)

13.00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. c/ Génova, 13. (Vídeo) (Foto)

13:00h.- Almaraz (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El líder de Vox, Santiago Abascal, realiza declaraciones a los medios en Almaraz en el marco de la campaña electoral del 21D en Extremadura. Parque del Ancla (Vídeo) (Foto)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO MASCARILLAS.- La comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia analiza a puerta cerrada, entre otras cuestiones, la posibilidad de nuevas comparecencias, entre ellas la del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Victor Torres, solicitada por el grupo Popular. . Parlamento (Texto).

19:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- Coloquio con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, organizado por el Club Siglo XXI. Edificio Eurobuilding, Padre Damián 23 (Texto) (Foto)

20:30h.- Alcorcón.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en la cena de Navidad del PP de Madrid con la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso Finca La Alquería (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Barcelona.- EMPRESAS IKEA.- El consejero delegado de Ikea, Juvencio Maeztu, participa en una conversación sobre liderazgo y gestión en el IESE de Barcelona. Campus Norte, Aula Magna) C/Arnús i Garí 3-7. (Texto).

10:00h.- Valladolid.- JUICIO EÓLICAS.- Continúa la declaración de los acusados en el juicio de la conocida como trama eólica por supuestas irregularidades en la autorización de proyectos de parques eólicos. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto).

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA SUECIA.- Yolanda Díaz Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se reúne con el vicepresidente de la Comisión del Mercado Laboral del Parlamento del Reino de Suecia, Ardalan Shekarabi. Ministerio.

09:15h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a dos hombres acusados de violar por turnos a una menor a la salida de una discoteca de Cornellà (Barcelona). Audiencia de Barcelona. Sección quinta. (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Un ingeniero del grupo Typsa declara como testigo, en relación a la presa de Buseo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados (Texto).

10:00h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- El excomisario José Villarejo se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional esta vez para ser juzgado por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos de particulares Audiencia Nacional. C/Génova (Texto) (Foto)

10:00h.- Sevilla.- NARCOTRÁFICO DEBATES.- Desayuno informativo sobre narcotráfico con Juan Fernández Hernández, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Novotel Sevilla

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez del caso Koldo interroga como investigado en el Tribunal Supremo a un alto cargo de Acciona tras las sospechas de la Guardia Civil sobre "la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudiera haber tenido participación” . (Foto)

10:15h.- Madrid.- CASO HIDROCARBUROS.- El juez que investiga al presunto comisionista Víctor de Aldama por un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos interroga a varios testigos, uno de ellos asistente de la hermana de uno de los presuntos líderes de la trama, Claudio Rivas. Calle García Gutiérrez s/n

10:30h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- TRIBUNALES INMIGRACIÓN.- La sección sexta de Audiencia de Las Palmas juzga en Fuerteventura a un hombre de Senegal y otro de Mali para los que se piden condenas de seis años de cárcel, acusados de ser los patrones de una neumática con 50 inmigrantes a bordo rescatada en abril de 2024. Juzgados.

11:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- TRÁFICO NAVIDAD.- La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este lunes y hasta el domingo una campaña de control y concienciación sobre sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción. M-100 (Alcalá de Henares a A-1, por Cobeña) km 24 (Texto)

11:00h.- Madrid.- EJERCITO TIERRA.- La ministra de defensa, Margarita Robles, se reúne con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, con quien recibe (11:30h) a personas y unidades del Ejército de Tierra destacadas en el área de la preparación física militar y posteriormente (12:30h.) mantiene un encuentro con deportistas de alto nivel del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército de Tierra.

13:00h.- Madrid.- EJÉRCITO TIERRA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la presentación del calendario oficial del Ejército de Tierra para 2026 Cuartel General del Ejército de Tierra (Texto).

09.00h.- Madrid.- GOBIERNO CONSUMO.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa. Ministerio de Derechos Sociales. (Vídeo) (Foto)

10:00h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presenta el informe ‘Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico’, que ofrece información sobre el impacto del sinhogarismo y datos sobre la tasa de actividad y desempleo e indicadores de pobreza. Chinchilla, 4. 1º Ext Izq.

10:00h.- Barcelona.- SALUD MENTAL.- Investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS presentan los resultados de un estudio sobre salud mental en Cataluña basado en la cohorte PADRIS-PRESTO, que incluye datos de más de 1,4 millones de personas. Sala de Actos Farreras Valentí (Escalera 9, planta 3) – Hospital Clínic Barcelona, C/ Villarroel 170 (Texto)

10:30h.- Valencia.- DANA INVESTIGACIÓN.- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 se reúne para que comparezcan en ella otros seis técnicos. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4 (Texto).

11:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- la Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado del pueblo gitano. Instituto Cervantes. C/ Alcalá, 49. (Texto).

11:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Jornada 'Esclerosis múltiple y progresión de la discapacidad: retos para un abordaje óptimo, a solicitud de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (ADEM-COCEMFE) y la Asociación Esclerosis Múltiple España (EME). Congreso de los Diputados (sala Ernest Lluch)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN DANA.- La exconsellera encargada de Emergencias en la dana del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, y Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de la Presidencia, comparecen ante la comisión de la crisis derivada de la tragedia en el Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo).

13.00.- Madrid.- ANDALUCÍA EXILIO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la presentación de la Ruta al Exilio ‘Andalucía a contraluz’. Ministerio de Juventud e Infancia.

15:00h.- Madrid.- DANA GOBIERNO.- Pregunta del PP al Gobierno en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional sobre la actividad del presidente del Gobierno, conversaciones que mantuvo y órdenes que impartió a su Gobierno durante los tres primeros días de la catástrofe de la DANA del día 29/10/2024. Congreso de los Diputados.

15:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN MEDIOS.- La comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debate una moción del Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para combatir toda forma de discriminación en los medios de comunicación. Senado.

15:45h.- Madrid.- GESIDA ANIVERSARIO.- GeSIDA, el Grupo de Estudio de SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), celebra su 30º aniversario en el Congreso de los Diputados con la inauguración de una exposición y la celebración de dos mesas redondas. Congreso de los Diputados (Sala Clara Campoamor)

16:00h.- Madrid.- JUVENTUD FEMINISMO.- Jornadas 'Jóvenes, futuros deseables y masculinidades feministas', a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Congreso de los Diputados (sala Ernest Lluch)

16:00h.- Madrid.- SALUD INFORME.- La ministra de Sanidad inaugura la presentación del Informe 2025 del Observatorio de la Atención al Paciente 'Atención Integrada de la Cronicidad: situación, herramientas y retos de la integración sanitaria y social de la cronicidad en España'. Espacio Meeting Place Orense 34.

17:30h.- Madrid.- DIPLOMACIA CIENTÍFICA.- Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, interviene en la X reunión de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación Española. Fundación Ramón Areces.

10:30h.- Madrid.- CHRISTMAS PALACIO.- El Archivo del Palacio Real custodia una gran colección de los christmas y felicitaciones navideñas que ha enviado la Casa Real desde hace siglos. Palacio Real. Puerta de Santiago. (Foto)

10:30h.- Madrid.- RAE DICCIONARIO.- Presentación de la versión 23.8.1 del 'Diccionario de la lengua española'. Real Academia Española. C/ Felipe IV, 4. (Texto) (Vídeo) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- El Instituto Cervantes recibe en la Caja de las Letras un legado en conmemoración del sexto centenario de la llegada en 1425 a España del Pueblo Gitano, con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rosa Martínez Rodríguez; y la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago Reyes, entre otros. Instituto Cervantes

11:30h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Jazz de San Sebastián presenta un adelanto de la programación y el cartel de su 61 edición. Teatro Victoria Eugenia (Texto) (Foto).

17:00h.- Madrid.- SENADO CULTURA.- Comparecencias de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. Senado.

18:00h.- Valladolid.- ARTES ESCÉNICAS.- Ceremonia de entrega de Medallas de Oro y Distinciones de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España. Teatro Calderón (Texto) (Foto).

