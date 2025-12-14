Temas del día de EFE España del domingo 14 de diciembre de 2025 (13:30 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Cáceres - Sánchez dice que es un honor gobernar y que a España le "renta" un Ejecutivo progresista

ACOSO SEXUAL

Cáceres - Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

València - Pilar Bernabé critica el "carroñerismo político" ante los casos de acoso en el PSOE

Santiago de Compostela - El PSdeG insiste en que hizo "lo que tenía que hacer" ante denuncia por acoso contra Tomé

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Emilia deja lluvias torrenciales a su paso por Almería y Valencia

València - Aemet C. Valenciana: Las tormentas esta tarde-noche y madrugada será lo más adverso

Ceuta - Suspendidos todos los enlaces marítimos de la línea Algeciras-Ceuta por la borrasca Emilia

ELECCIONES ARAGÓN

Zaragoza - El presidente de Aragón oficializa este lunes el adelanto electoral

DANA POLÍTICA

Valéncia - Bernabé cree que Feijóo no estaba bien informado de la dana tras ser citado por la jueza

SEMANA PARLAMENTARIA

Madrid - El Senado tendrá el último control al Gobierno del año y la declaración de Santos Cerdán

Madrid - El PP denuncia que 13 ministros más Sánchez no irán al último control del año en el Senado

MEDIOAMBIENTE CELULOSA

Santiago de Compostela - Miles de personas protestan en Santiago contra Altri y "en defensa del futuro" de Galicia

AUTÓNOMOS UPTA (Entrevista)

Madrid - UPTA rechaza congelar cuotas y recuerda el compromiso con Europa: "Sería un error"

SUCESOS ESTAFA

Plasencia (Cáceres) - Desmantelada en Cáceres red criminal que cobró 200.000 euros por "acompañamiento espiritual"

CONSUMO NAVIDAD

Madrid - La gripe aviar no afecta a una Navidad en la que coge impulso la compra de aves selectas

OLIVER LAXE (Entrevista)

Madrid - Óliver Laxe usará el éxito de 'Sirat' para "doblar la apuesta" en su próxima película

ROBE INIESTA

Plasenncia - "Forma parte de nuestra vida": los seguidores despiden a Robe Iniesta en Plasencia

JANE AUSTEN (Crónica)

Madrid - Jane Austen, una fascinación en auge 250 años después de su nacimiento

MÚSICA ZENET (Entrevista)

Barcelona - Zenet: "Siempre he andado por la frontera: es la primera vez que canto un tango de verdad"

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:40h.- Logroño.- PARTIDOS PR+.- El congreso del Partido Riojano (PR+), con el lema 'Siente La Rioja', elige a su nueva presidenta, Rita Beltrán, quien encabeza la única candidatura que se presenta´. Espacio Lagares. C/ Ruavieja, 20. (Texto) (Foto)

14:00h.- Mogro (Cantabria).- PRC NAVIDAD.- El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, interviene con la candidata del partido a la Presidencia en las próximas elecciones, Paula Fernández, en la tradicional comida de Navidad del partido. Hotel Milagros Golf. (Texto) (Foto)

14:00h.- Plasencia (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Nuevo Extremeñismo acoge una comida popular en forma de acto de campaña en la que su candidato a la presidencia de la Junta, Gerardo Rubio, así como la candidata por la provincia de Cáceres, Mónica López, comparten con los asistentes las propuestas de su proyecto extremeñista. Bar 'El Equinoccio'.

17:30h.- Montijo (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto de campaña electoral con el líder de IU, Antonio Maíllo, y la candidata de Unidas a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel. Sala Centinela. (Texto)

19:00h.- Zafra (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El candidato de Juntos Por Extremadura - Levanta, Raúl González, y el número 2 por la provincia de Badajoz, Fernando Baselga, intervienen en un mitin político. Plaza Grande.

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Plasencia (Cáceres).- ROBE INIESTA.- Acto en memoria de Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia Roberto Iniesta. C/ Luis Vélez de Guevara, 3.

18:00h.- San Sebastián.- CANTE FLAMENCO.- Celebración de la XXIV edición del Concurso de Cante Flamenco. Teatro Principal.

19:00h.- Sevilla.- DANZA ESPECTÁCULOS.- La Compañía Nacho Duato regresa a Sevilla con su espectáculo de danza contemporánea 'Duende, Na Floresta y Cantus'. Teatro de la Maestranza.

