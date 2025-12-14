Temas del día de EFE Economía del lunes 15 de diciembre de 2025

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expone este lunes su tradicional balance del año, un ejercicio que en el ámbito económico ha estado marcado por un crecimiento superior a la media europea y una fuerte creación de empleo, aunque el Ejecutivo ha visto rechazada la senda de déficit y no ha presentado los presupuestos para 2026.

(Texto) (Foto) (audio) (Vídeo)

PERMISOS LABORALES

Madrid - El Ministerio de Trabajo trata este lunes de cerrar un acuerdo con los sindicatos sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento y la adopción de otros nuevos, tras dar por concluida la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, ante su rechazo a la propuesta gubernamental.

(Texto)

.

ESPAÑA DEUDA

Madrid- El Banco de España publica este lunes los datos de deuda de las administraciones públicas hasta el tercer trimestre, tras adelantar que en el endeudamiento público subió hasta el 103,2 % del PIB a cierre de septiembre, dos décimas más que el mes anterior.

(Texto) (Infografía)

.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer los datos de compraventas de viviendas de octubre después de que un mes antes las transacciones remontaran un 3,8 % y marcaran su mejor septiembre desde 2007.

(Texto) (Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23155442 y otros)

.

ESPECIAL 2025 ECONOMÍA

Madrid - España cerrará el año con un crecimiento cercano al 3 %, más del el doble del previsto para la eurozona, gracias al dinamismo del mercado laboral y a la fortaleza del consumo de las familias y la inversión, en un escenario global marcado por los aranceles y en un contexto interno en el que siguen pendientes retos estructurales.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com códigos: 23173190 y otros)

.

EMPRESAS AZUCARERA (Entrevista)

Madrid - El consejero delegado de AB Azucarera, Juan Luis Rivero, analiza las previsiones de la empresa para sus fábricas, en una entrevista en la que hace balance de 2025.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

CHINA INDUSTRIA

Pekín - La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga este lunes los datos de noviembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

(Texto)

- El mismo organismo divulga la evolución en noviembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades de China.

.

.

AGENDA INFORMATIVA:

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventas de viviendas correspondientes a octubre. (Texto) (Infografía).

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA CONSUMO.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa donde informará sobre una actuación relevante del Ministerio de Consumo en el ámbito de sus competencias. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Paseo del Prado, 18. La comparecencia tendrá lugar en las salas polivalentes del Ministerio, planta baja.

09:30h.- SECTOR INMOBILIARIO.- Desayuno Informativo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI). Contará con la intervención de su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, así como de los presidentes y CEOs de las consultoras integradas en la asociación, quienes ofrecerán un balance del año y analizarán las previsiones para 2026. Hotel Intercontinental.

​Madrid.- TASADORES HUELGA.- La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) convoca un parón del sector a partir de este lunes para reclamar un acuerdo marco que ponga fin a la caída de los honorarios y permita estabilidad en la situación de los tasadores ante el crecimiento de los 'falsos autónomos'.

09:00h.- Madrid.- PRECIOS SERVICIOS.- El INE publica el Índice de Precios del Sector Servicios del tercer trimestre de 2025 (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del tercer trimestre. (Texto) (Infografía)

10:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, interviene en el webinar sobre la financiación de la transición energética en el mercado ibérico de electricidad, organizado por el Consejo de Reguladores del MIBEL.

También participan el consejero de la CNMV Mariano Bacigalupo y Vicepresidente de la Entidad Reguladora de Servicios Energéticos (ERSE) de Portugal, Pedro Verdelho, la presidenta de Aelec, Marina Serrano (10:50h), representantes del ICO y de la patronal bancaria AEB (12:00h) y la clausura estará a cargo (13:00h) del vicepresidente de la CNMC, Ángel García.

-------------

17:00h.- Madrid.- PERMISOS LABORALES.- Reunión de la mesa de diálogo social para ampliar el permiso por fallecimiento. (Texto)

Europa

Moscú.- RUSIA PETRÓLEO.- El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, presidirá una reunión para debatir acerca del mercado de los productos petrolíferos. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- Reunión del Consejo de Ministros de la UE de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, en el que se abordará el futuro marco financiero plurianual que ofrecerá un marco para las inversiones en redes transeuropeas de transporte y de energía, incluyendo movilidad militar y renovables.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del tercer trimestre.

11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE de octubre.

12:00h.- París.- G20 PIB.- La OCDE publica las cifras del producto interior bruto (PIB) en los países del G20. (Infografía)

América

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre expectativas del sector privado de diciembre con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 y 2026. (Texto)

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en octubre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de octubre de 2025. (Texto)

Asia

00:50h.- Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El banco central de Japón publica su último informe de coyuntura económica trimestral, conocido como Tankan, tras registrar en los dos trimestres previos una mejora de la confianza empresarial en la evolución de la economía japonesa.

02:30h.- Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en noviembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

03:00h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de noviembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto)

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245