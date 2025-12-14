Tapia y Coello cierran el círculo y alcanzan la gloria en Barcelona

Adrián Vázquez

Barcelona, 14 dic (EFE).- La pareja número uno del mundo, compuesta por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, alcanzó por primera vez la gloria en Barcelona desde que se unieron como dupla, tras remontar en la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals a los segundos del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingotto, por 6-7, 6-3 y 7-6, en una épica batalla de dos horas y cuarenta y cinco minutos.

La dupla, entrenada por el argentino Gustavo Pratto, se sobrepuso a la eficacia de Alejandro Galán, quien terminó con 48 golpes ganadores, para cerrar el círculo de la dolorosa derrota de 2024, cuando, tras no ceder ningún partido desde el Premier Pádel Málaga de julio, cayeron en la final frente a Coki Nieto y Jon Sanz.

En el vigésimo noveno duelo de la temporada entre las dos mejores parejas del circuito, el primer set comenzó frenético. Peloteos cortos, intercambio constante de remates y máxima igualdad hasta el 2-2.

La balanza se inclinó por primera vez del lado de los número uno, que desplegaron todo su arsenal para romper el saque de Chingotto y consolidar la ventaja con autoridad (4-2). La sensación era de dominio, pero Galán se negó a bajar los brazos.

El madrileño se echó el equipo a la espalda para mantenerse a flote (4-3) y, con un despliegue de variedad y eficacia, rompió el saque de Coello para devolver la igualdad (4-4). En un noveno juego eterno, de más de diez minutos y máxima exigencia física y técnica, un mate de revés de Galán puso el 4-5 a favor de los número dos.

El set, sin embargo, no encontró punto de inflexión. Juegos en blanco por ambos lados (5-5 y 6-6) y desenlace en el 'tie-break'. Tapia y Coello tomaron la iniciativa con un mini ‘break’, pero la resistencia de Chingotto y un Galán desatado—22 golpes ganadores, tantos como sus rivales juntos— inclinaron la balanza para el 6-7 definitivo.

La segunda manga mantuvo la intensidad desde el inicio, con máxima igualdad: 2-2 en el marcador y ambos equipos muy sólidos al servicio, sin oportunidades claras de quiebre. Coello y Tapia consiguieron adelantarse 3-2, pero el momento crítico llegó en el sexto juego, que se convirtió en un auténtico espectáculo de resistencia.

Con 40-0 a favor de los número uno, los hispano-argentinos salvaron una tras otra hasta cuatro bolas de break, culminando con una defensa increíble de Chingotto y un remate definitivo de Galán para empatar 3-3, levantando al Palau Sant Jordi de sus asientos.

La presión mental pesaba sobre los número uno, que necesitaban sus mejores golpes y precisión milimétrica para sumar puntos, conscientes de que cualquier error podía ser aprovechado por un Galán, que seguía en estado de gracia.

En un nuevo 40-0, los número dos volvieron a salvar tres bolas consecutivas hasta el 40-40. Tras 12 intentos, Tapia y Coello encontraron finalmente el quiebre que les dio el 5-3. Cerraron el set con un juego en blanco (6-3), llevando la definición del título al tercer y definitivo set.

Galán y Chingotto tuvieron la primera bola de 'break' con su saque, pero no lograron aprovecharla y los número uno empataron 1-1. En el siguiente juego, Tapia sí que resolvió, y, con una bola esquinada, rompió el saque de sus rivales y poner el 2-1.

Dos errores no forzados de Coello devolvieron la vida a los número dos, que con un remate de Galán se pusieron 0-40, poniendo presión sobre los líderes del circuito. Tapia y Coello salvaron la primera, la segunda y, con un golpe al cuerpo de Galán, la tercera, logrando finalmente apuntarse el 3-1 tras un juego sufrido.

Chingotto y Galán respondieron con intensidad en la red y un juego en blanco que les acercó 3-2. Tapia y Coello llegaron al juego de la victoria, pero Galán y Chingotto se negaron a cerrar la final sin épica: salvaron bola de partido, rompieron el saque rival y consolidaron el quiebre, poniéndose 5-6, que como en 2024, devolvían los fantasmas a los líderes del circuito.

Contra las cuerdas y con mucho sufrimiento, Tapia y Coello aprovecharon los errores no forzados de Chingotto y Galán para llevar el set al 'tie-break' definitivo. El mejor partido del mundo de pádel merecía un desenlace a la altura.

En la muerte súbita, los número uno se adelantaron 3-0 ajustando su estrategia: apuntaron sus bolas a Chingotto para frenar el imparable ritmo de Galán. Aunque desaprovecharon un par de bolas de partido, su plan acabó funcionando.

Con paciencia, precisión y mucho carácter, los líderes del circuito cerraron una épica batalla por 7-6, conquistando juntos su primer 'Torneo de Maestros', su decimotercer título de la temporada, en un partido que quedará para la historia.

El partido por el tercer y cuarto puesto, novedad en esta edición, se lo llevó la pareja argentina número cinco del ranking, Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, que se colgó el bronce tras imponerse a Jon Sanz y Paquito Navarro en dos sets (7-6 y 6-3).

Los 'Superpibes' se tomaron así la revancha de los cuartos de final del Major de México, donde la victoria había caído del lado español, rubricando con un meritorio tercer puesto su segundo torneo desde que volvieron a unir sus caminos como pareja. EFE

