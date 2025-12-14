Swedberg: "Estoy disfrutando del fútbol"

Vigo, 14 dic (EFE).- El sueco Williot Swedberg, autor del primer gol del Celta ante el Athletic, aseguró estar “disfrutando del fútbol” después de unos meses “difíciles” por una lesión de tobillo.

“No me puedo quejar de cómo me están saliendo las cosas últimamente. Ha sido una semana muy buena para mí, por los goles en el Bernabéu y el de hoy. Llevábamos mucho tiempo sin ganar en Balaídos en Liga y necesitábamos esta victoria”, afirmó a los periodistas tras el encuentro.

El joven futbolista admitió estar en “el mejor” momento de la temporada, por eso confía en cumplir su “sueño” de ir convocado con la selección absoluta de Suecia, pese a ser consciente de la dificultad porque “hay muy buenos delanteros”.

“Tengo que seguir trabajando así porque cada día estoy disfrutando más. Claudio es un entrenador muy exigente, nos está continuamente encima para que sigamos trabajando”, subrayó Swedberg. EFE

dmg/og