Sito Alonso: "El ADN que ha adquirido el club es importante no perderlo"

Murcia, 14 dic (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó "el ADN" que ha ido adquiriendo el cuadro grana grana y resaltó que "es importante no perderlo" y en ese sentido incidió en "la capacidad de aguante" mostrada para acabar logrando la victoria por 80-77 frente al Joventut de Badalona en un partido en el que fue por detrás en el marcador durante muchos minutos.

"Estamos muy contentos por ganar un partido de esta dificultad cuando estamos luchando por los primeros puestos en la décima jornada y nos medíamos a un rival con tanta historia y habituado a pelear por algo así. Fue un gran partido a nivel ofensivo y lo luchamos con nuestra afición y viendo su compromiso y que entienden lo que necesitamos y defienden lo suyo. Eso muestra el ADN que ha ido adquiriendo este club y es importante no perderlo. Superar la adversidad y tener esta capacidad de aguante me hace muchísima ilusión", aseguró Sito.

El madrileño envió un mensaje a la afición consultado por qué le comunicaría ante la inminente venta de los abonos para la Copa del Rey -se abrirá el periodo el miércoles-. "Si en la jornada 1 e incluso cuando se puso en marcha la campaña de abonos ya les decía a nuestros aficionados que los compraran en la 10 con un 8-2 les digo lo mismo. Hay que disfrutar de esta victoria y ya mañana ver cómo podemos ganar en Polonia en la FIBA Copa de Europa. Quedan muchas cosas por hacer todavía", manifestó.

Sito, quien afirmó que "hay que sentir pasión para transmitir energía", puso el foco en los valores que rodean a la plantilla que dirige. "Tenemos un poso como equipo y una ambición sin límites. Competir a un nivel tan alto como lo estamos haciendo es imposible sin este grado de compromiso y esfuerzo. Los jugadores han entendido que necesitamos para hacerlo", remarcó. EFE

Ij/jap