Espana agencias

Sito Alonso: "El ADN que ha adquirido el club es importante no perderlo"

Guardar

Murcia, 14 dic (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó "el ADN" que ha ido adquiriendo el cuadro grana grana y resaltó que "es importante no perderlo" y en ese sentido incidió en "la capacidad de aguante" mostrada para acabar logrando la victoria por 80-77 frente al Joventut de Badalona en un partido en el que fue por detrás en el marcador durante muchos minutos.

"Estamos muy contentos por ganar un partido de esta dificultad cuando estamos luchando por los primeros puestos en la décima jornada y nos medíamos a un rival con tanta historia y habituado a pelear por algo así. Fue un gran partido a nivel ofensivo y lo luchamos con nuestra afición y viendo su compromiso y que entienden lo que necesitamos y defienden lo suyo. Eso muestra el ADN que ha ido adquiriendo este club y es importante no perderlo. Superar la adversidad y tener esta capacidad de aguante me hace muchísima ilusión", aseguró Sito.

El madrileño envió un mensaje a la afición consultado por qué le comunicaría ante la inminente venta de los abonos para la Copa del Rey -se abrirá el periodo el miércoles-. "Si en la jornada 1 e incluso cuando se puso en marcha la campaña de abonos ya les decía a nuestros aficionados que los compraran en la 10 con un 8-2 les digo lo mismo. Hay que disfrutar de esta victoria y ya mañana ver cómo podemos ganar en Polonia en la FIBA Copa de Europa. Quedan muchas cosas por hacer todavía", manifestó.

Sito, quien afirmó que "hay que sentir pasión para transmitir energía", puso el foco en los valores que rodean a la plantilla que dirige. "Tenemos un poso como equipo y una ambición sin límites. Competir a un nivel tan alto como lo estamos haciendo es imposible sin este grado de compromiso y esfuerzo. Los jugadores han entendido que necesitamos para hacerlo", remarcó. EFE

Ij/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El arzobispo de Tarragona dice que Argüello "va más allá" de lo que puede decir la Iglesia

Infobae

Funcas mantiene su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 %

Infobae

Aspas, Jutglá y Sotelo regresa al once; Valverde apuesta por Guruzeta en ataque

Infobae

2-2. El Milan se queda a medias

Infobae

Dani Miret: "El UCAM se llevó un partido igualado y muy rico en registros"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alcalde de Valladolid se

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”