Siete fallecidos y tres heridos leves en siete accidentes de tráfico este fin de semana

Madrid, 14 dic (EFE).- Siete personas han fallecido, entre ellas un peatón, y tres han resultado heridas leves en siete accidentes de tráfico ocurridos este fin de semana, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este domingo, una niña de 7 años ha muerto y su madre y abuela han resultado heridas en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche, han detallado a EFE fuentes municipales.

La madre ha sido herida grave y la abuela ha sufrido una fractura de clavícula como consecuencia del suceso, por lo que han sido trasladadas a distintos hospitales.

En la provincia de Lugo, un hombre falleció en la noche del sábado al ser atropellado en la A-6 en Begonte (Lugo), según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Galicia después de que una de las personas que viajaba en el vehículo implicado alertara del accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 521 de la A-6.

Y en Jaén, una persona ha muerto este domingo al salirse la moto en la que viajaba de la carretera en el municipio de Espeluy (Jaén), ha informado el Servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía.

Otros accidentes que no han dejado fallecidos pero que sí han acabado con heridos han ocurrido en Navarra, donde una mujer de 49 años ha sufrido politraumatismo y un niño de 12 años, contusiones, en un choque frontal entre dos vehículos en la N-121, a la altura de Noáin (Valle de Elorz), según ha informado el Gobierno de Navarra.

También en esta comunidad autónoma, un hombre de 55 años y una mujer de 56 han resultado heridos este domingo en una colisión por alcance entre dos vehículos en la carretera NA-2300, en el Valle de Egüés.

El choque de dos turismos en León ha provocado que un hombre de 71 años y un mujer de 70 hayan resultado heridos en el cruce de la CL-613 con la LE-941 a la altura de la localidad leonesa de Sahagún.

Y en Zamora, un hombre ha sido herido este domingo de madrugada al salirse de la vía y volcar el camión que conducía en la autovía A-52 a la altura del término municipal de Lubián. EFE