Se mantiene el aviso rojo en comarcas almerienses, que no registran incidencias relevantes

Almería, 14 dic (EFE).- Las comarcas almerienses del Valle de Almanzora y Los Vélez se mantienen en aviso rojo por el riesgo extremo de precipitaciones debido a la presencia de la borrasca Emilia, que no ha provocado incidencias importantes en las últimas horas del sábado y la madrugada de este domingo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, las salas de coordinación no han gestionado emergencias relevantes causadas por las precipitaciones, salvo algunas incidencias puntuales por viento registradas durante la tarde noche de ayer en la zona de Algeciras y el Campo de Gibraltar (Cádiz).

A primera hora de este domingo continúa vigente el aviso rojo en el norte de la provincia almeriense, así como el nivel naranja –riesgo importante– en las zonas de Nacimiento y Campo de Tabernas.

Asimismo, las comarcas granadinas de Guadix y Baza se encuentran bajo aviso naranja, mientras que el resto de la provincia de Almería (Poniente, Levante y capital) mantiene el nivel amarillo, al igual que todo el litoral desde Cádiz a Pulpí (Almería) por fenómenos costeros.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI).

Esta fase, activa desde el viernes debido a la borrasca Emilia, implica que las emergencias pueden controlarse con los medios ordinarios. Como medida preventiva de excepción, a las 21:05 horas de ayer se envió un mensaje masivo a través del sistema Es-Alert a los teléfonos móviles de los 36 municipios almerienses afectados por el aviso rojo para informar de los riesgos.

Hasta las 06:30 horas, los acumulados de agua han sido moderados, registrándose máximas de 13,4 litros por metro cuadrado en la estación de Rágol (Parque Nacional de Sierra Nevada) y 8,7 litros en Abla.

El 112 recomienda extremar la precaución frente a los avisos que seguirán presentes durante la jornada, evitar desplazamientos por carretera si no son imprescindibles y nunca cruzar zonas inundadas. En caso de verse sorprendido por una crecida dentro del vehículo, se debe abandonar inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. EFE

