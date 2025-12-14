Espana agencias

Se mantiene el aviso rojo en comarcas almerienses, que no registran incidencias relevantes

Guardar

Almería, 14 dic (EFE).- Las comarcas almerienses del Valle de Almanzora y Los Vélez se mantienen en aviso rojo por el riesgo extremo de precipitaciones debido a la presencia de la borrasca Emilia, que no ha provocado incidencias importantes en las últimas horas del sábado y la madrugada de este domingo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, las salas de coordinación no han gestionado emergencias relevantes causadas por las precipitaciones, salvo algunas incidencias puntuales por viento registradas durante la tarde noche de ayer en la zona de Algeciras y el Campo de Gibraltar (Cádiz).

A primera hora de este domingo continúa vigente el aviso rojo en el norte de la provincia almeriense, así como el nivel naranja –riesgo importante– en las zonas de Nacimiento y Campo de Tabernas.

Asimismo, las comarcas granadinas de Guadix y Baza se encuentran bajo aviso naranja, mientras que el resto de la provincia de Almería (Poniente, Levante y capital) mantiene el nivel amarillo, al igual que todo el litoral desde Cádiz a Pulpí (Almería) por fenómenos costeros.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI).

Esta fase, activa desde el viernes debido a la borrasca Emilia, implica que las emergencias pueden controlarse con los medios ordinarios. Como medida preventiva de excepción, a las 21:05 horas de ayer se envió un mensaje masivo a través del sistema Es-Alert a los teléfonos móviles de los 36 municipios almerienses afectados por el aviso rojo para informar de los riesgos.

Hasta las 06:30 horas, los acumulados de agua han sido moderados, registrándose máximas de 13,4 litros por metro cuadrado en la estación de Rágol (Parque Nacional de Sierra Nevada) y 8,7 litros en Abla.

El 112 recomienda extremar la precaución frente a los avisos que seguirán presentes durante la jornada, evitar desplazamientos por carretera si no son imprescindibles y nunca cruzar zonas inundadas. En caso de verse sorprendido por una crecida dentro del vehículo, se debe abandonar inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. EFE

mma/erv/jlg

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mendizorroza, con todo vendido para recibir al Real Madrid

Infobae

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

Infobae

Simeone podría repetir once ante el Valencia con Julián Alvarez y Sorloth en ataque

Infobae

El Benfica se mide al Moreirense con el colombiano Ríos en su mejor momento

Infobae

La AN juzga por yihadismo al hombre que atacó en 2024 un McDonald's en Badalona con un hacha

La AN juzga por yihadismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

DEPORTES

El exfutbolista del Atlético que

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”